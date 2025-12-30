Títol: El centro
Durada: 50 minuts
Gènere: Suspens
Creació: David Moreno
Intèrprets: Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde
Temporades: 1 Capítols: 6
Plataforma: Movistar +
Sinopsi:
A Madrid, l’assassinat d’un alt funcionari desencadena una investigació del CNI que revela una fosca operació internacional dels serveis d’intel·ligència russos. Mentre l’amenaça s’expandeix per Europa, els agents espanyols es veuen atrapats en una carrera contrarellotge per a aturar un complot capaç d’alterar l’equilibri mundial.
Però, l’amenaça més gran no és fora, sinó dins: algú del CNI filtra informació crítica. Entre persecucions, enganys i lleialtats trencades, el temps corre en contra.
Per Sensacine