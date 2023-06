El Carnet Jove Andorra rep un premi a l’excel·lència

Els guardonats en la Conferència General de l’European Youth Card Association 2023 (Carnet Jove Andorra)

El Carnet Jove Andorra ha rebut un dels sis guardons a l’excel·lència, concretament el premi “Relacions públiques i Comunicació”, entregats durant la passada Conferència General de l’European Youth Card Association (EYCA), celebrada a Podgorica, Montenegro.

El premi a les Relacions públiques i la Comunicació, premia al Carnet Jove Andorra per l’estratègia de comunicació implementada en aquests darrers anys i posa en valor l’App Carnet Jove Andorra com un dels canals de referencia dins del programa europeu per la seva efectivitat en fer arribar les oportunitats del programa als joves de 12 a 30 anys.

Els Excellence Awards, que atorga anualment EYCA, són un reconeixement a la responsabilitat, acció social i compromís amb la joventut de totes les organitzacions que gestionen el Carnet Jove Europeu en més de 30 països del Vell Continent.

El Carnet Jove Andorra forma part, des de l’any 1990, d’EYCA, una associació europea sense ànim de lucre que promou la mobilitat juvenil i la ciutadania activa i que compta amb el suport d’institucions com la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell d’Europa.