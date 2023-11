El cap de Govern i els ministres es formen en polítiques d’igualtat

A la dreta, el cap de Govern, amb ministres i alts càrrecs del seu Executiu en la formació sobre igualtat (SFGA)

Impulsar la igualtat a Andorra, incidint de forma específica en els diferents sectors socials i econòmics, tant públics com privats, tenint en compte que es tracta d’una tasca que ha de ser compartida de forma transversal per tota la població. Amb aquest objectiu, la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, va organitzar ahir dijous una formació específica en polítiques d’igualtat adreçada al cap de Govern, Xavier Espot, i als ministres, així com als secretaris d’Estat vinculats amb Espot.

Mariona Cadena va posar en relleu que “la transversalitat de gènere és com una teixidura que ha de penetrar en tots els àmbits de la societat”. “És una eina potent per a garantir que la igualtat no sigui només una paraula, sinó una realitat que es manifesta en cada decisió i en cada acció. Aquesta perspectiva impregna les nostres polítiques, les nostres institucions i les nostres pràctiques diàries, assegurant que cap àmbit quedi exempt de la responsabilitat de promoure la igualtat entre dones i homes”, va afegir.

La formació va anar a càrrec de la doctora en psicologia social, Sara Berbel, que actualment és presidenta de la Fundació BCN Formació Professional. Anteriorment, entre d’altres, ha estat directora general d’Igualtat d’Oportunitats al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i presidenta de l’Institut Català de les Dones.