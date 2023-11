5 campanyes, 1.504 donants de sang i 234 donants nous el 2023

L’espai del Lycée on s’ha realitzat la campanya de donació de sang (CRA)

Les campanyes de donació de sang organitzades per la Creu Roja Andorrana en col·laboració amb el SAAS i el Banc de Sang i Teixits el 2023 han acabat aquest dijous 24 de novembre. En total s’han registrat 1.504 donacions de sang repartides entre les cinc campanyes programades des del mes de febrer. Una vegada més i com és costum, al voltant del 10% de les donacions no van poder ser efectives i s’han censat com a oferiment. Enguany han estat 188, una xifra superior a l’any passat.

La cinquena i última campanya que s’ha desenvolupat per primera vegada al Lycce Comte de Foix i ha estat liderada pels alumnes, tot i no superar els objectius inicials establerts quant a les donacions, ha tingut una bona acollida ja que s’han pogut comptabilitzar un total de 237 donacions, de les quals 200 han estat efectives.

La campanya de juliol organitzada al Prat del Roure en plena època estiuenca i la de setembre al Centre de Congressos d’Andorra són les que més donants van aplegar amb un total de 397 i 386 donacions. La de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança va assolir xifres molt similars mentre que la campanya liderada pel Mora Banc va batre rècord respecte l’any anterior, assolint 236 donacions en un sol dia.

La Creu Roja Andorrana destaca que el nombre de nous donants es va estabilitzant amb uns 35–50 en cada campanya i les donacions finals segueixen a l’alça, cosa que corrobora que els donants estan cada vegada més fidelitzats i la població més sensibilitzada. El secretari general de l’entitat, Joan Saurí, ha agraït una vegada més la implicació de tots els donants, així com dels voluntaris i de les institucions i empreses que segueixen fent possible que el país convoqui campanyes i aconsegueixi mobilització en cada donació.

La possibilitat de registrar-se per a donar medul·la òssia, implementada en el 2021, ha seguit aquest 2023. La sensibilització vers aquest tipus de donació és imprescindible i el fet de poder fer la primera extracció al mateix moment que la donació de sang facilita molt el procés tant per als donants com per al cos mèdic i sanitari.

Les dates de les campanyes del 2024 s’estan acabant de definir, però un any més el tret de sortida serà amb la col·lecta organitzada per les escoles.