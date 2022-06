El cap de Govern i el nunci apostòlic a Andorra tracten les relacions entre Andorra i la Santa Seu

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, s’ha trobat aquest dimarts amb el nunci apostòlic de la Santa Seu a Andorra, Monsenyor Bernardito Cleopas Auza, per a tractar diferents aspectes de les relacions bilaterals entre Andorra i la Santa Seu.

La reunió s’ha dut a terme després que Xavier Espot assistís ahir dilluns, a Madrid, a la recepció amb motiu del 10è aniversari del Pontificat del Papa Francesc. Durant la trobada entre Espot i el nunci apostòlic han tractat l’actualitat política i socioeconòmica i l’afectació internacional que està tenint el conflicte a Ucraïna després de la crisi sanitària.

També han abordat la cooperació entre Andorra i la Santa Seu en diferents àmbits com són la transició energètica, el repte de la sostenibilitat i l’aposta per la innovació i el desenvolupament sostenible. En aquest sentit, tots dos han coincidit en el rol d’exemplaritat que han de tenir els petits Estats davant els reptes globals i comuns i en especial en la lluita contra el canvi climàtic.

Monsenyor Bernardito Cleopas Auza s’ha interessat pels mecanismes de coordinació que s’han desplegat a Andorra per a gestionar l’arribada, l’acollida i la integració de les persones refugiades provinents dels conflictes a Síria i a Ucraïna, per a facilitar la inclusió i protecció d’aquestes persones, així com per a promoure la sensibilització de la població.

Espot ha exposat la col·laboració que s’està duent a terme amb la Comunitat de Sant’Egidio per a la creació del corredor humanitari amb Síria, així com amb l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

El cap de Govern també li ha reiterat la invitació perquè el cardenal Pietro Parolín, secretari d’Estat de la Santa Seu, pugui visitar Andorra properament.

Aquesta tarda el cap de Govern, acompanyat de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, tindran l’ocasió de trobar-se amb estudiants i amb residents andorrans a Madrid.