Canvis en la junta de govern del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra

La junta de govern del Col·legi Oficial d’Economistes del Principat d’Andorra s’ha renovat recentment. La renovació de càrrecs s’ha fet en el decurs de l’assemblea general ordinària de l’entitat d’on han sortit el degà, el secretari, la tresorera i els tres vocals.

D’aquesta manera, la nova junta queda configurada amb Eduard Jordi Bober, com a degà. Alexandre Haase, com a secretari. Gala Pallàs Latorre, com a tresorera. I, Neus Cornella Ayerbe, Beatriz Pintos Arribas i David Berruezo Recasens, com a vocals.