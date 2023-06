El cànnabis terapèutic, futur de l’agricultura al país?

Plantació de cànnabis per a ús terapèutic (@irtacat)

Com cada any la benedicció de Seturia és el punt de partida de les pastures d’estiu del bestiar i com cada any, el sector aprofita aquesta data per a reivindicar la necessitat del canvi generacional en una professió que no acaba d’atraure als joves.

Els ramaders no veuen a curt termini una solució, que no sigui reconvertir el sector i dotar-lo de més mitjans per a fer-lo atractiu. Des del Comú de la Massana consideren prioritari garantir la continuïtat de les explotacions existents. “Ha de començar a engranar perquè és un sector en deprimència i hauríem de mantenir aquelles cases que encara conserven el bestiar”, ha explicat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del comú de la Massana, Sergi Gueimonde.

Per la seva part el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha avançat que aquest estiu es reunirà amb el sector per a acabar de definir el projecte de cultiu de cànnabis terapèutic, sense descartar altres millores, com ara plantejar novament el projecte de creació d’una escola agrària. Guillem Casal ha assegurat que cal “nodrir de regulació el sector”.

Durant tot l’estiu 370 caps de bestiar, a més de 500 ovelles, pasturaran als camps de la Massana