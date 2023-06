Visites telemàtiques amb el metge? Sembla que no funcionen

Una visita mèdica per videotrucada (freepik)

El Col·legi de Metges ha aprofitat la primera trobada amb la ministra Helena Mas per a insistir en el mal funcionament de les visites no presencials, que des de gener s’han de fer per decret per videotrucada. El cert és que l’operativa no funciona i la majoria de metges, seguint les recomanacions del col·legi, ha decidit no fer-ne.

Davant d’aquesta problemàtica, han proposat algunes alternatives, com ara que puguin cohabitar les trucades normals amb les telemàtiques. En tot cas, si el ministeri manté la seva aposta per les videotrucades creuen que hauria d’haver-hi una campanya d’informació dirigida als pacients.

A més, aposten perquè l’operativa sigui més àgil que l’actual. En aquest sentit, proposen que les videotrucades es puguin fer directament a través de l’app Andorra Salut i a demanda del pacient. Helena Mas s’ha compromès a estudiar la viabilitat de les propostes.