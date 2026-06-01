La Policia investiga una onada de furts en domicilis que s’està produint des de principis del mes de maig. De moment s’han detectat un total de set furts i una possible temptativa en pisos d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana i Encamp. L’últim s’ha constatat aquest mateix diumenge a la tarda. Els experts en delictes contra el patrimoni de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, que han estat recollint totes les evidències possibles des del primer dels casos, està prioritzant l’anàlisi de tots els elements per a poder identificar i localitzar-ne els autors.
En tres dels furts, els autors s’haurien endut caixes fortes amb joies, rellotges, documentació i diferents quantitats de diners, mentre que en la resta haurien regirat els domicilis emportant-se alguns diners en efectiu i altres objectes de valor. No en tots els pisos haurien deixat signes d’haver forçat les portes.
La Policia sospita que es tracta de no residents vinculats a més d’una banda organitzada i que fan servir diferents ‘modus operandi’. Són professionals especialitzats en aquesta mena de delictes que actuen amb molta rapidesa i en pisos que triarien de manera aleatòria. Tot i la complexitat de la investigació, els especialistes avancen i esperen poder tenir resultats més concrets.
Onades com aquesta es detecten cíclicament i acostumen a estar coordinades per grups organitzats en un període de temps concret. Davant d’aquests casos recents, la Policia recomana a la ciutadania tancar els seus domicilis amb doble volta de clau, deixar les alarmes i les càmeres de seguretat activades en cas de tenir-ne i, si algú detecta sorolls que no són habituals o persones no residents i alienes al veïnat fent algun moviment sospitós a l’interior d’un edifici, que avisi de seguida a la Policia trucant al 872000.
Aquest mateix mes de maig dos homes ja van ser detinguts quan van ser enxampats ‘in fraganti’ cometent un furt en una propietat de Santa Coloma. Tots dos van ingressar al Centre Penitenciari de la Comella en règim de presó preventiva. S’analitza si tindrien lligams amb altres dels furts detectats aquestes setmanes.