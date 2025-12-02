El CAAM 2025 tanca “una edició històrica amb alta participació, gran projecció internacional i un balanç molt positiu”

El Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) 2025 ha tancat una edició especialment significativa per al motor andorrà. Després del seu retorn enguany, el campionat ha consolidat el seu format amb quatre pujades que han demostrat una alta participació, una organització robusta i un creixent interès tant de pilots nacionals com internacionals.
La Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA Esportiva) fa un balanç “altament positiu d’aquesta edició, marcada per l’estabilitat organitzativa, la qualitat esportiva i una forta col·laboració institucional i empresarial”.
Una edició que marca un abans i un després
El CAAM 2025 ha confirmat el seu paper com a competició referent al país. La recuperació d’aquesta disciplina ha permès reactivar l’escena del motorsport nacional, oferint una plataforma competitiva per a pilots de diferents categories i procedències.
El campionat ha destacat per la seva regularitat organitzativa, l’alt nivell de seguretat i la bona acollida dels pilots, que han valorat positivament tant els traçats com les condicions de cursa.
Sobre el CAAM 2025, Toni Santacreu Coma, president de la Comissió Espotiva ACA CLUB, ha volgut fer arribar la seva valoració, expressant: «El CAAM 2025 confirma que Andorra té un ecosistema del motor viu, sòlid i amb un gran potencial de creixement. El retorn d’aquest campionat — després de dècades sense disputar-se— és una mostra de la capacitat del país per a organitzar esdeveniments esportius d’alt nivell, amb una resposta magnífica dels participants, dels col·laboradors i del públic. » I ha afegit: «Aquesta edició ha estat possible gràcies al treball de moltes persones i institucions: els nostres equips tècnics, els comissaris i oficials, les empreses col·laboradores i, molt especialment, els Comuns i el Ministeri de Transport, que han facilitat la celebració de cada prova amb una implicació exemplar. També vull destacar el valor que el CAAM aporta al territori, tant en dinamització econòmica com en projecció exterior. És la nostra voluntat continuar treballant perquè el campionat segueixi creixent, reforçant-ne el model i mantenint la qualitat i la seguretat que l’han caracteritzat aquest any i que són marca de casa nostra. El CAAM ha tornat per a quedar-se, i el 2026 serà encara millor.»
Durant la seva intervenció, Joel Capdevila Casino, responsable tècnic de la Comissió Esportiva ACA CLUB, ha afirmat: «El balanç d’aquesta edició del CAAM és extraordinàriament positiu. Hem tingut quatre proves molt sòlides, amb bones condicions de cursa, un alt nivell competitiu i una resposta excel·lent dels pilots, tant nacionals com internacionals. Des de l’àrea tècnica, valorem especialment la manera com els reglaments esportiu i tècnic han funcionat sobre el terreny, garantint seguretat, ordre i una competició justa entre els participants. » I ha continuat: «Així i tot, un campionat que vol créixer sempre ha de detectar oportunitats de millora. Ja estem treballant en alguns ajustos per al 2026 que ens permetran continuar professionalitzant el campionat i també la disciplina. L’objectiu és molt clar: consolidar el CAAM com una competició de referència al país i alhora atractiva per als pilots d’arreu. Per últim, no vull deixar de destacar l’agraïment a tots els pilots i equips per la seva participació, però també —i molt especialment— als comissaris, oficials i a tot el personal d’organització. Sense la feina, el coneixement i el compromís d’aquestes persones, aquest campionat simplement no hauria estat possible. El CAAM és el resultat d’un esforç col·lectiu que posa en valor el talent i la dedicació de tot l’equip humà que hi ha al darrere.»
Funcionament de les quatre proves del campionat
Les quatre pujades que han configurat el calendari “han tingut un desenvolupament excel·lent, amb bones condicions de cursa i una participació notable”:
Pujada Arinsal (31 de maig – 1 de juny)
Va marcar un inici vibrant del campionat, amb 103 pilots inscrits, convertint-se en una de les cites més multitudinàries. Arinsal va demostrar l’enorme interès per la disciplina i va posar a prova la capacitat la capacitat logística de l’organització. El pilot fracès Sébastien Jacqmin va ser el guanyador absolut.
Pujada Arcalís (28 de juny)
Un traçat exigent i un domini absolut del pilot Gerard de la Casa, qui va protagonitzar una actuació impecable. La prova va consolidar Arcalís com un escenari tècnic i d’alt nivell competitiu. L’organització va destacar la gran afluència de públic.
Pujada Beixalís (20 de setembre)
Estrena reeixida d’aquesta pujada, amb victòria de Joan Gil, i molt ben valorada pels participants per l’exigència del recorregut i la seva espectacularitat. La novetat del traçat també va funcionar com a gran al·licient per a l’assistència d’espectadors.
Pujada la Peguera (18 d’octubre)
Una última cita disputada, on l’asfalt va ajudar a decidir definitivament el campionat. La cursa va confirmar el bon moment de forma del CAAM i el gran interès del públic. Joan Gil va pujar dalt de tot del podi.
Reglament 2025: acompliment i millores previstes
El Reglament Esportiu i Tècnic 2025 “ha funcionat de manera molt satisfactòria, garantint criteris competitius clars i una convivència ordenada entre categories i grups”.
Tot i la valoració positiva, la Comissió Esportiva ja treballa en ajustos puntuals per al 2026, especialment orientats a: simplificació administrativa, optimització d’horaris i dinàmiques de cursa, millores en el sistema de classificació i reajustaments de grups.
Aquestes millores neixen del retorn dels pilots i de l’anàlisi interna per part de l’organització.
Participació de pilots nacionals i internacionals
Un dels punts forts del CAAM 2025 ha estat la diversitat de procedències:
- Pilots andorrans i residents: participació molt activa en totes les categories.
- Pilots internacionals: competidors vinguts principalment de França i Espanya, reforçant la projecció transfronterera del campionat i el seu atractiu esportiu.
Pel que fa a la participació internacional, la bona dinàmica de treball amb els serveis de Duanes —tant espanyols com andorrans— ha esdevingut un al·licient per a l’arribada de pilots de fora del Principat, mentre que “el bon nivell competitiu i la qualitat dels traçats han estat determinants per a consolidar aquesta presència internacional”.
Equips de treball
Cada prova del CAAM 2025 ha mobilitzat prop de 70 persones – en el cas de la Pujada Arinsal, 100 en total -, incloent:
- Comissaris
- Oficials
- Personal tècnic
- Equip d’organització i seguretat
Aquesta estructura ha garantit un desenvolupament segur, eficaç i professional del campionat.
Compromís col·lectiu i dinamització del territori
El CAAM 2025 ha comptat amb el suport de prop de 25 empreses nacionals col·laboradores en cadascuna de les proves, un teixit empresarial que ha esdevingut peça clau per a garantir la logística, les infraestructures i els serveis als participants. “El seu compromís ha estat determinant per a l’èxit del campionat i reflecteix la fortalesa del sector privat del país, que ha acompanyat de manera decidida per a aquest projecte esportiu”.
A aquest suport s’hi ha sumat la col·laboració dels comuns i el Ministeri de Transports, essencial per al bon desenvolupament de cada prova, especialment en l’àmbit de la gestió viària, la logística territorial i l’acompanyament institucional. “El CAAM ha generat un impacte econòmic a les parròquies amfitriones i ha contribuït a projectar Andorra com a destinació vinculada al motorsport”. En aquest sentit, el campionat té el compromís de convertir-se en un motor de dinamització local i de promoció del territori.
CLASSIFICACIÓ GENERAL DEL CAAM 2025
Categoria VHC
- Cristian Mayoralas – 101 pts
- Jordi Enjuanes – 96 pts
- Jaume Molas – 81 pts
- Joel Font – 79 pts
- Ferran Font – 62 pts
Categoria Producció
- Erik Faura – 118 pts
- Gerard de la Casa – 102 pts
- Cipriano Ramírez – 87 pts
- Salvador Capdevila – 71 pts
- Marc Mateo – 67 pts
Categoria Sport
- Joan Gil – 136 pts
- Filipe Brandao – 83 pts
- Edgar Montellà – 82 pts
- Ramon Plaus – 68 pts
- Antonio Vázquez – 51 pts
Campió absolut del CAAM 2025
Joan Gil Sánchez (Silver Car S3) – 136 pts