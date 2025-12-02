La conductora d’una moto pateix un accident a la carretera de l’Obac

Aquest matí de dimarts, força d’hora, s’ha produït un accident de circulació a la xarxa viària andorrana, el qual s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat al punt quilomètric 1,250 de la carretera general número 2 (CG-2) a la parròquia d’Escaldes-Engordany (carretera de l’Obac). El servei de Policia ha rebut l’avís alertant dels fets a les 8:08 hores.
Segons les mateixes fonts del servei de l’ordre, l’incident viari ha tingut dos vehicles involucrats. Es tracta, d’una banda, d’una motocicleta amb matrícula del Principat i, de l’altra, d’un turisme, també amb placa d’Andorra. La conductora de la moto, una dona de 31 anys i veïna de les valls, ha resultat ferida en el succés.