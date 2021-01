Encamp aprova la cessió al 0% per fomentar la construcció d’habitatge de lloguer

El Consell de Comú d’Encamp ha aprovat la reducció de la cessió econòmica al 0%, tal com preveu la normativa que va entrar en vigor a partir de l’1 de gener, per tal de fomentar la construcció d’habitatges de lloguer. Aquest decret s’ha votat per no esgotar el termini d’un mes que preveu la llei i quedarà supeditat a la decisió del Tribunal Constitucional en seguiment del recurs presentat per un grup parlamentari.

El Comú ja tenia vigent la reducció al 5%, aprovada al mes de juny passat i ara amb aquesta nova ordinació fa un pas més per incrementar el parc d’habitatges de lloguer de nova construcció a la parròquia.

L’ordinació preveu també els mecanismes per evitar canvis en el futur i que aquests habitatges siguin destinats a un altre ús, ja que els beneficiaris de l’ajut haurien de restituir l’import subvencionat incrementat amb els interessos corresponents si realitzen qualsevol canvi abans de 10 anys.

El consol menor, Jean Michel Rascagnères, ha explicat que aquesta mesura “vol contribuir a millorar l’accés a l’habitatge de lloguer a la parròquia, una de les principals preocupacions actuals” i tot i que la mesura no és immediata perquè necessita un temps perquè sigui una realitat, ja hi ha hagut promotors que han manifestat el seu interès.

Justament perquè la solució no és immediata, els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents hi han votat en contra. El conseller David Rios ha manifestat que la mesura “beneficia” els propietaris però no soluciona “en el moment actual” el problema d’accés a l’habitatge. Així mateix, el conseller socialdemòcrata ha posat de manifest que amb el decret tampoc hi ha l’obligació de fixar preus assequibles com a “garantia que es doni accés a tots els estrats socials”.

Creació d’una plataforma virtual per visualitzar empreses i comerços de la parròquia

El Comú d’Encamp ha adjudicat a l’empresa Andornet, SA per un import de 21.410 euros, la creació d’una plataforma integral per a la reactivació econòmica de la parròquia amb l’objectiu de visualitzar empreses i comerços a internet, a través d’una guia interactiva, crear un espai de diàleg permanent entre el sector comercial i empresarial de la parròquia i la mateixa administració i alhora un espai de formació virtual. Aquesta mesura estava inclosa en el pla de xoc, així com les ajudes per reduir un 30% la taxa i l’impost de radicació que d’acord amb les sol·licituds presentades s’ha atorgat 248.228,35 euros d’ajut per un total de 391 sol·licituds aprovades.

Entre altres temes el Consell de Comú ha aprovat l’aportació al Funicamp i l’adjudicació de la redacció de projecte del nou parc d’Encamp

El consell de Comú també ha aprovat l’aportació per al 2021 per al funcionament del Funicamp, a la societat pública Funitel SA, capital 100% del Comú d’Encamp, de 880.000 euros.

La sessió d’avui també ha permès acordar l’adjudicació dels treballs tècnics de redacció de projecte i direcció d’obra del nou parc d’Encamp als senyors Lluís Ginjaume i Gerard Veciana, per un import de 283.775,00 €, guanyadors del concurs d’idees amb l’obra “El bany de l’Ossa”. Es preveu que el projecte estigui redactat en un termini d’uns tres mesos.

Els consellers i conselleres han ratificat els acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror del 2020.