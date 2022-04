El BC Andorra vol però no pot davant el Barça (74-86)

Veient la dinàmica del BC Andorra fora de casa en els darrers antecedents a Múrcia i Manresa, l’equip del Principat, immers en l’agònica lluita per la permanència, està obligat a treure endavant els partits disputats a casa. I el d’aquest diumenge no era una excepció malgrat rebre la visita d’un gegant de la competició com és el Barça de Sarunas Jasikevicius, Mirotic, Laprovittola i un llarg etcètera. Malgrat intentar-ho en tot moment, les opcions d’èxit dels tricolor s’esfumaven en l’últim quart.

El Barça ha començat dominant (0-4) però el conjunt tricolor ràpidament s’ha posat mans a la feina. Els de David Eudal, intensos i agressius en defensa han trobat també l’encert ofensiu de David Jelinek i Miller-McIntyre què els ha permès capgirar la dinàmica del partit arribant al final del primer quart dominant el marcador (19-15).

Els andorrans, amb un 4-0 de sortida en el segon període han agafar la màxima de la primera meitat després d’un triple de Moussa Diagne (23-15) però els locals han baixat el llistó i el Barça ha castigat amb un 0-9 de parcial (23-24). Però malgrat viure els pitjors moments del primer temps, amb percentatges de tir molt baixos, els del Principat, abrigats per l’ambient de la Bombonera, no s’han deixat anar i han arribat molt vius al descans (32-35).

Però la situació del BC Andorra ha empitjorat després de sortir de vestidors amb un 9-20 de parcial en el tercer quart que deixava el Barça amb un +13. La dinàmica del partit somreia a un Barça poderós en el rebot i en el tir lliure (41-54) però els tricolor s’agafaven als punts i a les individualitats de Crawford primer i McIntyre segon per seguir creient en la victòria. Els de David Eudal han arribat amb opcions a l’últim quart (50-59).

Però la manca d’encert dels locals, els tirs lliures del Barça o el criteri arbitral en l’últim quart amb Hannah i Morgan eliminats han anat minant poc a poc la moral d’un BC Andorra que es veia vint a sota (59-79) amb els punts de Kyle Kuric. En els últims minuts, a la desesperada i amb l’aportació també del nouvingut Yannick Franke, el conjunt tricolor ha acabat maquillant el marcador (72-86). Queden 8 finals.

El BC Andorra disputarà aquest proper dimecres l’últim enfrontament de la fase de grups de l’Eurocup a la pista del Slask Wroclaw polonès abans de visitar el diumenge la pista de l’Unicaja de Màlaga (17h) d’Ibon Navarro.