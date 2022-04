Cap de setmana de molta intensitat per a l’equip femení de la FAE, amb Carla Mijares, Íria Medina, Jordina Caminal i Jèssica Núñez, que han disputat les curses de tècnica dels Campionats Nacionals de Gran Bretanya a l’estació de Tignes.

El divendres, l’equip femení va competir al gegant dels Nacionals britànics amb Carla Mijares 6a i Íria Medina 7a. La cursa va ser per a la francesa Louison Accambray, amb 2.01.77. Mijares va acabar amb +4.32 i Medina amb + 4.77. En la 17a posició va finalitzar Jordina Caminal, mentre que Jèssica Núñez no va completar la primera mànega.

El dissabte es va disputar l’eslàlom dels Nacionals britànics, però en aquest cas júniors. Aquí, Medina va ser 9a, Mijares 10a i Caminal 17a, a una cursa guanyada per la britànica Victoria Palla amb 1.35.46. Medina va acabar amb + 2.90, i molt a prop de millorar punts, perquè va marcar 52.43, quan té 51.76. Mijares, per la seva part, va finalitzar amb + 3.26, i Caminal amb + 9.50. Jèssica Núñez no va disputar la prova.

Ja diumenge, el cap de setmana s’ha tancat amb el gegant d’aquests Nacionals britànics júniors, amb victòria de la britànica Jessica Anderson (2.00.07) i amb Medina 10a amb +3.50, a una cursa en què marcava el 16è temps a la primera mànega i feia una gran remuntada a la segona en fer el quart crono de mànega. Carla Mijares, per la seva part, no ha acabat la segona mànega, quan en la primera havia estat 10a. Així mateix, a la primera mànega han quedat fora Jordina Caminal i Jèssica Núñez.