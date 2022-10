El BC Andorra se situa líder de la LEB Or al guanyar al Grupo Alega Cantabria CBT per un clar 88 a 47

De principi a fi. El Grupo Alega Cantabria CBT no ha estat rival per al BC Andorra que al final del primer quart ja guanyava 21 a 10. Els del Principat, empesos pel seu públic no ha aixecat el peu de l’accelerador i ha seguit molt concentrat en el partit. D’aquesta manera, a l’acabar el segon quart, el marcador ja era de 38 a 24. Així s’arribava al descans.

A la represa, el BC Andorra ha seguit encertat en les seves diferents facetes del joc. Això l’ha permès anar ampliant, encara més, les distàncies en el lluminós. Acabat el tercer quart, el resultat ja era de 72 a 34, però, les diferències encara s’havien d’eixamplar més. De tal manera que, durant força minuts, els tricolors han anat per davant amb més de 40 punts.

Amb la botzina final, el BC Andorra ha acabat amb un espectacular 88 a 47, 41 punts de diferència que ho diuen tot i que situa als del Principat com a líders de la LEB Or després de guanyar els dos partits de lliga d’una forma ben clara.