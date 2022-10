Hologrames i altres tècniques de realitat augmentada per al Museu Casa d’Areny-Plandolit

El Govern ha aprovat l’adjudicació del projecte per a la creació, la producció i l’execució d’un sistema audiovisual immersiu de realitat augmentada per al Museu Casa d’Areny-Plandolit. La proposta lliga amb els punts establerts al Pla estratègic de Museus 2017-2023 amb l’objectiu d’incorporar progressivament les noves tecnologies en l’actualització de les museografies de les instal·lacions museístiques. El concurs s’ha adjudicat a l’empresa Produccions Culturals Transversal per un import total de 152.325 euros.

Els treballs tenen l’objectiu d’incorporar les noves tecnologies en el discurs de la visita de la Casa d’Areny-Plandolit, la segona instal·lació museística gestionada pel Govern en nombre de visites, després de la Casa de la Vall, i amb una reputació (9.5) considerada entre bona i excel·lent. Amb els anys, l’experiència de la visita s’ha d’anar renovant i cal oferir als visitants novetats que els atreguin i interessin, sobretot a les generacions més joves.

El nou sistema d’hologrames està previst instal·lar-se a la zona del cap de casa, que ha estat un espai poc utilitzat en la visita que s’ofereix, atesa la seva falta d’actualització. L’ús d’hologrames i altres tècniques de realitat augmentada està prenent força als països veïns; per tant, oferir un producte d’aquestes característiques a la Casa d’Areny-Plandolit permetrà crear una connexió emocional entre l’usuari i el museu, actualitzar els recursos museogràfics i generar un nou pol d’atracció de visitants.