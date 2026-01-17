El BC Andorra desaprofita 19 punts d’avantatge i acaba perdent a l’últim segon (101-104)

Nova derrota (101-104) i molt dolorosa del BC Andorra, aquesta vegada per la manera com s’ha produït, desaprofitant 19 punts d’avantatge en el tercer quart, i acabant perdent amb un triple a l’últim segon del jugador del Breogán, Francis Alonso, que ha estat estel·lar amb 28 punts. El partit ha començat molt igualat, amb un Breogán molt intens en defensa, fent que als tricolors els costés molt anotar. Les pèrdues de pilota de Shannon Evans provocava que els gallecs agafessin rendes de fins a 10 punts, però el gladiador murcià Chumi Ortega, agafant rebots de qualitat i anotant, han fet eixugar la diferència i arribar a la fi del primer període amb un empat a 25.
El segon quart ha estat el del ressorgiment d’Aaron Best, que ha acabat amb 17 punts al descans. L’escorta canadenc ha estat increïble des del triple amb un 4/4. Els andorrans començaven a agafar les primeres diferéncies. Anotaven amb facilitat, Kuric, Evans i Pustovyi secundant molt bé els punts de Best, per a marxar al descans amb el 56-44.
A la sortida de vestidors, els del Principat han seguit amb la bona tònica que estaven fent fins llavors, amb un altre ressorgiment, el de Justin McCoy que s’afegia a la festa per als andorrans. Quan tot semblava indicar que la victòria es quedaria a la Bombonera, amb els +19 punts d’avantatge a favor dels de Joan Plaza, al tercer període, l’apagada dels jugadors ha estat per a fer-s’ho mirar i, en 2-3 minuts, el Breogán ha eixugat la diferencia, per a acabar el tercer quart amb només 2 punts a favor dels andorrans (80-78). Bona part de la reacció visitant ha estat gràcies a Brankovic en el joc interior i a l’exjugador tricolor, Mihajlo Andric.
En l’últim quart els tricolors han vist com els de Luis Casimiro es posaven per davant, encara que el BC Andorra no s’ha donat per vençut aquesta vegada i replicava cada cistella gallega amb un altra de seva. S’arribava als últims 20 segons amb amb empat a 101 i, primer un triple de Kyle Kuric, que ha tocat tres vegades el cèrcol i no ha volgut entrar, i després un triple a l’últim segon de Francis Alonso, que ha fet la corbata -anava a sortir la pilota, però ha acabat entrant per art de màgia- ha acabat de sentenciar una nova derrota andorrana a l’ACB.
El proper partit del BC Andorra serà el diumenge, 25 de gener, a les 12 del migdia, al Nou Congost contra el Baxi Manresa
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (12), Artem Pustovyi (14), Morris Udeze (3), Aaron Best (24), Rafa Luz (4), Aaron Ganal (0), Stan Okoye (4), Chumi Ortega (6), Kostas Kostadinov (3), Justin McCoy (19), Kyle Kuric (12), Rubén Guerrero (0).
Anotadors del Breogán: B. Dibba (2), K. Cook (8), D. Russell (9), D. Apic (6), Francis Alonso (28), A. Aranitovic (6), Jordan Sakho (5), Dominik Mavra (4), Dejan Brankovic (18), Mihajlo Andric (14), Arturs Kurucs (4).