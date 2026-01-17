Victòria de mèrit del VPC Andorra davant el CN Poblenou sota la neu

El VPC Andorra ha sumat una victòria de molt mèrit davant el CN Poblenou, a l’Estadi Nacional, en un partit extremadament igualat que s’ha resolt per detalls amb un marcador final de 27–24. El duel s’ha disputat sota una autèntica tempesta de neu, un factor climatològic que ha afegit un plus de dificultat i d’èpica a un enfrontament de màxima exigència esportiva.
Domini de davantera i resistència col·lectiva
El partit ha estat marcat per la intensitat i el gran treball físic de les dues formacions. La davantera del CN Poblenou ha dominat durant diverses fases de l’encontre, imposant un ritme molt exigent que ha obligat el VPC a desplegar una defensa ordenada i plena de sacrifici. Tot i la pressió del rival, l’equip ha mantingut la calma, resistint els moments complicats i mostrant-se efectiu en la finalització.
A la segona part, amb el marcador encara obert, el VPC ha fet un pas col·lectiu endavant que ha estat crucial. L’empenta de tot el bloc, la determinació en les fases de conquesta i l’encert en els moments clau han permès assegurar un triomf de gran valor per a la classificació. Els assajos han estat obra de Galdric Calvet, Jose Maria “Xema” Gomez, Mateo Macchi i Ignacio “Nacho” Traversa, sumats a l’efectivitat de Macchi en el xut a pals.
Una victòria que reforça el treball de tot el club, des de la base fins al sènior, en unes condicions meteorològiques molt adverses.
Es consultar l’acta oficial del partit a: acta_rugby_14095.
Bons resultats de l’escola de rugbi
La jornada ha estat igualment positiva per a les categories inferiors del club. L’equip U14 s’ha imposat amb un contundent 85–5, mentre que l’U16 ha assolit una ajustada victòria per 29–31. Finalment, l’U18 ha protagonitzat un duel de gran duresa que ha acabat amb un empat a 5 punts, demostrant el bon nivell de la base.