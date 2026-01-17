El Festival del Joc del Pirineu proposa dedicar un carrer de la Seu a la dissenyadora de jocs Elizabeth Magie

El Festival del Joc del Pirineu ha encetat una campanya a les xarxes socials amb la que proposa que la Seu d’Urgell dediqui un carrer a Elizabeth Magie, una dissenyadora nord-americana que al començament del segle XX va inventar ‘El Joc del Propietari’, un joc de taula que va ser el precursor del conegut ‘Monopoly’. Així ho ha publicat aquesta setmana RàdioSeu.
Des de la direcció de l’esdeveniment han justificat la proposta perquè, tot i no tenir cap vincle amb la Seu, creuen que cal “reivindicar la figura d’aquesta dona” a qui defineixen com una “activista, autora i creadora injustament tractada”. En aquest sentit, han encetat una recollida de signatures. Les persones que hi vulguin signar s’han de descarregar un document de PDF, a través del perfil del festival a Instagram, per a després omplir-lo i enviar-lo al correu info@festivaljocpirineu.cat.
El Festival del Joc, d’altra banda, ha avançat que l’edició 2026 celebrarà el gruix principal d’activitats el dies 27, 28 i 29 de març, tot i que, de fet, el programa d’actes ja començarà el 9 de març i s’allargarà fins al 19 d’abril.
Elizabeth Magie, nascuda l’any 1866 a Macomb (Illinois) i morta el 1948 a Arlington (Virgínia), va ser taquígrafa, mecanògrafa i escriptora de contes i poesia, a més de còmica, actriu de teatre i enginyera. Sobre aquesta darrera faceta, amb 26 anys va patentar un rodet que facilitava l’escriptura amb màquina.
Pel que fa al món del joc, al 1903 Magie va patentar ‘The Landlord’s Game’, un joc amb què pretenia mostrar els efectes negatius que creia que tenia el monopoli de terres. El producte va adquirir una gran popularitat als Estats Units, per la qual cosa més tard en va patentar edicions revisades i al cap de tres dècades, als anys 30, l’empresa Parker Brothers en va impulsar una versió modificada que ja incloïa la denominació ‘Monopoly’, que va acabar esdevenint un èxit mundial. En aquest sentit, aquest èxit va provocar un enfrontament públic entre Magie i el també creador Charles Darrow sobre a qui corresponia l’autoria original del joc.