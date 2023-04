Més de 300 alumnes del país coneixen de primera mà l’oferta de Formació Professional

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior en funcions, Ester Vilarrubla, envoltada d’alumnes (SFGA)

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior en funcions, Ester Vilarrubla, i el director del departament de Formació Professional, Formació al llarg de la Vida i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, han acompanyat aquest dimarts els alumnes que han assistit a la jornada de portes obertes del Centre de Formació Professional d’Aixovall.

Més de 300 alumnes de quart curs de Segona Ensenyança dels tres sistemes educatius del país s’han desplaçat a Aixovall per tal de conèixer els diferents cursos i branques de formació professional que s’hi ofereixen. Els alumnes han pogut veure de primera mà un total de deu cursos que s’ofereixen, vuit dels quals a Aixovall, i els dos restants al Centre d’FP de la Massana.

Durant la visita, la titular en funcions ha recalcat que durant la legislatura s’ha fet una “forta aposta per a la renovació de la formació professional”, amb la creació del batxillerat professional nou, renovant els programes així com les titulacions. Vilarrubla ha explicat que, com a novetat per a aquesta jornada de portes obertes, s’ha planificat una sessió per als pares d’alumnes que vulguin conèixer l’oferta formativa i les possibles sortides laborals. “Volem donar totes les eines possibles i tota la informació tant als futurs alumnes com als progenitors per a ajudar-los en una tria cabdal en el seu futur com a professionals”, ha destacat.

Durant la jornada, els alumnes interessats han conegut els detalls sobre els estudis, han visitat els espais tècnics i han pogut interactuar amb els estudiants, que han guiat les visites per l’espai, i que actualment ja estan cursant les diferents formacions. Les opcions disponibles per al curs vinent inclouen els estudis de suport sociocomunitari, cures auxiliars d’infermeria, tres branques relacionades amb les TIC, estètica i perruqueria, secretariat multilingüe, i activitats físiques, esportives i de lleure.

Enguany més de 350 alumnes cursen els estudis en les diferents opcions de Formació Professional que ofereix el sistema educatiu andorrà. En aquesta línia, Vilarrubla ha apuntat que durant els propers cursos s’aniran renovant aquelles branques d’estudis que encara no s’han pogut renovar i es crearà un nou nivell de batxillerat d’especialització per als alumnes que acabin els dos anys d’estudis del batxillerat professional. D’aquesta manera, podran especialitzar-se en un determinat camp del sector, millorant la seva futura ocupabilitat.