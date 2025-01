Francesc Mauri

Titular preocupant, però, que s’ha d’explicar de manera clara. El secret està en la famosa eficiència energètica de l’habitatge. La raó és que està avançant en l’entramat europeu de Brussel·les la normativa EPBD, una directiva sobre l’habitatge a Europa. L’habitatge a Europa és la responsable del 40% del consum energètic del continent i el 36% de les emissions. Des del Govern europeu ja està en tramitació la nova directiva que, hauria d’entrar en vigor avançat el 2025 o ja el 2026.

Que ens arriba en els edificis de nova construcció

A partir de l’1 de gener de 2026, tots els edificis de nova construcció públics o ocupats per les administracions públiques han de ser zero emissions.

A partir de l’1 de gener del 2028, tots els edificis de nova construcció no públics (residencials i no residencials) han de ser zero emissions.





Requisits per als edificis existents

Edificis públics. A partir de l’1 de gener de 2027, han de tenir una classificació mínima de lletra E. Per al 2030, la seva classificació mínima haurà de ser D.

Edificis privats no residencials. Els terminis i les exigències són iguals que els assenyalats per als públics ja existents.

Privats residencials. A partir de l’1 de gener de 2030, han de tenir una classificació mínima de lletra E. Per al 2033, la seva classificació mínima haurà de ser D.

El resum és clar. En edificis existents privats residencials, en vuit anys, el 2033 ja no es podran vendre ni llogar els que tenen lletres E, F i G.

Tot plegat suposarà la ràpida desaparició del Gas Natural, energia fòssil que és una rèmora a l’hora d’assolir la millor de lletres. L’electrificació serà l’única via des del punt de vista de subministrament energètic.

Pel que fa a aïllaments en habitatges ja construïdes, si no hi ha actuacions comunitàries, la injecció d’aïllants en envans amb cambres d’aire pot ser una mesura interessant. Sigui com sigui, aquest certificat de “coloraines” d’eficiència energètica servirà, ara sí, per a posar ordre dins de l’Emergència Climàtica. Com a mínim, per a intentar-ho.