El BC Andorra comença el 2025 amb la pólvora mullada (82-74)

Jugada en atac del Bilbao Basket (ACB / Aitor Arrizabalaga)

Nova derrota del BC Andorra (82 a 74), aquesta vegada a la pista del Bilbao Basket, en un erràtic partit des del triple, acabant amb un 2 de 21 i també un mal encontre en l’aspecte de les pilotes perdudes, 13 durant el matx, amb sis d’elles només al tercer quart.

El partit ha començat igualat per als dos equips, amb intercanvi de cistelles i problemes per a anotar en el joc exterior, tant els bascos com els andorrans. Si el primer en estirar del carro ha estat Ben Lammers, el següent era Jerrick Harding que, una vegada més, ha acabat com a millor jugador dels tricolors amb 24 punts. El primer període ha finalitzat amb 19-17 a favor de l’equip local entrenat per Jaume Ponsarnau.

El segon quart ha estat un autèntic viacrucis per al BC Andorra des del 6’75 amb un 0 de 9. Per poc més encertats que estiguessin els bascos, la diferència s’anava eixamplat al seu favor, fins al 40 a 31 que s’ha arribat al descans, amb un gran Melwin Pantzar.

A la sortida de vestidors, el malson s’ha aguditzat per als de Natxo Lezkano, el tècnic andorrà, amb un parcial de 10 a 0 de sortida per al Bilbao Basket que deixava el marcador amb un més que preocupant 51 a 31. Ha estat aquí quan els del Principat han reaccionat de la mà de Sekou Dombouya, que cada vegada es trobava més còmode en l’1 contra 1 dins la pintura. La diferència s’ha reduït a la meitat i s’ha arribat a l’últim quart amb el 62-52 a l’electrònic. Si no hagués estat per les 6 pilotes perdudes, de ben segur que els tricolors haguessin pogut apropar-se més en l’electrònic.

En el últim període, el BC Andorra ha pogut reduir encara una mica més les diferències posant-se amb un 66 a 60 a falta de 5 minuts per al final, però els triples de Dragic i de l’extricolor, Tomasz Gielo, sentenciaven el partit de cantó dels bilbaïns i infringien, així, una nova derrota per als andorrans, la setena en els últims nou partits, una situació que ja comença a ser força preocupant.

El proper partit del BC Andorra serà aquest dissabte, 4 de gener, a les 20:45 hores, al Pavelló del Govern contra el Breogán de Lugo, penúltim classificat de l’ACB. A priori un partit idoni per a tornar al camí de la victòria.





Anotadors del Bilbao Basket: Harald Frey (11), Abdur-Rahkman (5), Tomasz Gielo (13), Zoran Dragic (14), Travis Hlinason (11), Rubén Domínguez (3), Thijs de Ridder (6), Marvin Jones (4), Melwin Pantzar (15), Xavi Rabaseda (0).

Anotadors del BC Andorra: Jerrick Harding (24), Stan Okoye (2), Ferran Bassas (6), Nikos Chougkaz (2), Ben Lammers (11), Shannon Evans (12), Chumi Ortega (2), Felipe dos Anjos (0), Nikola Radicevic (0), Sekou Dombouya (15).