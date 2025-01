Mans suaus a l’hivern: el secret està en la cura diària

Una dona aplicant crema hidratant a les mans (Belleza Activa)

A finals de tardor i a l’hivern, les nostres mans pateixen més que mai. El fred, el vent i els canvis bruscos de temperatura les ressequen i esquerden, deixant aquesta sensació de pell tirant i aspra que tan poc ens agrada. La clau està a cuidar les teves mans amb petits gestos diaris que marquen la diferència. L’objectiu? Mantenir les teves mans suaus i protegides durant tota la temporada hivernal. Aquí tens una guia completa per a acaronar-les com es mereixen.

Cinc passos per a unes mans suaus

En realitat, per a tenir sempre unes mans suaus, no és necessari un llarg procés de cures… El truc està en petits gestos diaris que t’ajudin al fet que la seva pell sempre estigui flexible i evitar, així, petites i molestes ferides, relacionades amb la deshidratació.

Hidrata en profunditat: la teva millor rutina diària

El fred despulla a la teva pell de la seva humitat natural, per la qual cosa aplicar una crema específica per a mans diverses vegades al dia és essencial. Abans de sortir de casa és especialment interessant usar també un fotoprotector per a evitar les taques a les mans.

Busca fórmules enriquides amb ingredients nutritius com el greix de karité, l’oli d’ametlles o l’àloe vera.

No et limitis només als palmells

Masseja també el dors, que s’asseca moltíssim, entre els dits i a les cutícules. Un bon truc és aplicar una capa generosa de crema abans de ficar-te al llit i cobrir-les amb guants de cotó per a un tractament reparador nocturn.

Protegeix les teves mans del fred extrem

Els guants són els teus millors aliats a l’hivern. Usa’ls sempre que surtis al carrer, preferiblement de materials naturals com a llana o cuir, que permeten transpirar a la pell.

A casa, si fas tasques que impliquin contacte amb aigua o productes de neteja, utilitza guants de goma per a evitar que es ressequin encara més. No subestimis aquest petit gest!

Exfolia per a renovar la pell

Una exfoliació setmanal eliminarà les cèl·lules mortes i permetrà que la crema hidratant penetri millor. Si tens la pell de les mans molt sensible, utilitza un exfoliant facial. Realitza un massatge suau, insistint en les zones més aspres, com els artells. Aquest pas retornarà la lluminositat a les teves mans i potenciarà la seva suavitat.

Cuida les teves ungles i cutícules

No oblidis prestar atenció a les teves ungles i cutícules, ja que també pateixen amb el fred. Aplica oli de cutícules per a mantenir-les flexibles i evitar que s’esquerdin. A més, mantenir les ungles ben llimades i amb una capa d’esmalt transparent pot protegir-les de la fragilitat.

El poder d’una màscara reparadora

Igual que el teu rostre, les teves mans també es beneficien de tractaments intensius. Aplica una màscara específica per a mans una vegada a la setmana o utilitza la teva crema habitual en una capa més gruixuda, deixant actuar durant 15 minuts. Aquest ritual restaurarà fins a les pells més castigades.

Beneficis per a la teva pell

Cuidar les teves mans a l’hivern no només retornarà la seva suavitat natural, sinó que també preveu l’aparició d’esquerdes doloroses, èczemes o, fins i tot, taques prematures. Una rutina constant pot fer que les teves mans es vegin més joves i saludables, reflectint la manyaga que les hi dediques.





Sabies que…?

La pell de les mans és més fina i té menys glàndules sebàcies que la de la resta del cos, la qual cosa la fa especialment vulnerable a la deshidratació. Per això, requereixen cures específiques i constants, especialment a l’hivern





Per bellezactiva.com