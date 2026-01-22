El 2025 es va tancar amb 14.051 establiments actius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria

L’any 2025 s’ha tancat amb un total de 14.051 establiments actius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria, la qual cosa representa un increment de 890 establiments en relació amb els 13.161 establiments registrats a finals de l’any 2024; és a dir, un augment del +6,8%. Segons el sector d’activitat econòmica, destaca el nombre d’establiments que desenvolupen la seva activitat principal en l’àmbit dels sectors “M: Activitats professionals, científiques i tècniques” (3.398 establiments), “G: Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes” (3.341 establiments) i “J: Informació i comunicacions” (1.381 establiments).
Pel que fa a la ubicació territorial, es detecta una concentració del 65,2% dels establiments entre les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. A més a més, les parròquies d’Ordino i d’Escaldes-Engordany mostren els increments anuals més elevats (9,9% i 7,9% respectivament), en un context generalitzat de creixements en totes les parròquies durant l’any 2025.
L’augment general de l’any 2025 s’explica pel balanç positiu que durant aquest període ha presentat la creació neta d’establiments, identificada com la diferència entre les altes i les baixes, en inscriure’s 1.523 nous establiments i registrant-se 633 baixes. Els sectors que més han contribuït a aquest augment han estat “M: Activitats professionals, científiques i tècniques” (+12,7% i +383 establiments nets), “J: Informació i comunicacions” (+11,6% i +144 establiments nets) i “F: Construcció” (+6,6% i +73 establiments nets).
En termes comparatius amb l’exercici 2024 en el que es van registrar 1.366 nous establiments, durant l’any 2025 augmenta el ritme d’altes, experimentant així una variació anual positiva del +11,5% i 1.523 nous establiments. En canvi, les 633 baixes d’establiments registrades l’any 2025 són inferiors als registres observats l’any anterior (640 establiments i una variació interanual negativa del -1,1%).