Escaldes aprova el nou conveni de recollida de residus

El Consell de Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda el conveni de col·laboració entre tots els comuns per a la contractació conjunta del servei de recollida de diferents residus a Andorra. Aquest acord és un requisit necessari i indispensable per a poder iniciar el procediment de licitació corresponent, que serà centralitzat pel Comú d’Encamp, i que requereix l’aprovació prèvia de totes les corporacions comunals.
La consellera de Medi Ambient, Magda Mata, ha explicat que “el plec de bases té en compte les especificitats de cada parròquia, ja que mentre les parròquies centrals tenim una població més concentrada, les parròquies altes tenen altres casuístiques com l’estacionalitat, especialment a l’hivern”.
El nou contracte tindrà una durada de deu anys i permetrà garantir la continuïtat del servei un cop finalitzi l’actual, previst per al juliol d’aquest any. En el cas del Comú d’Escaldes-Engordany, la despesa aproximada associada a aquest servei per al conjunt del període esmentat és de 13,6 milions d’euros.
La sessió de Consell de Comú també ha servit per a dur a terme la presa de jurament del càrrec d’agent de circulació comunal, Eduard Salsas Chinchilla, un cop superat el període de prova.