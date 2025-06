Eixamplaran un revolt tancat de Pal per a millorar la circulació en aquest punt conflictiu de la CG-4

Autobús travessat en el revolt en qüestió (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat la licitació de l’eixample parcial de la carretera general 4 (CG-4) per a millorar un revolt tancat sobre l’Espalmera de Pal. Correspon al revolt més tancat d’una carretera general del Principat i que ha registrat algunes incidències que han portat a tallar-ne la circulació en algunes ocasions. Els autobusos llargs només poden circular-hi fent maniobra i, de tant en tant, hi queden encallats, sobretot en sentit descendent. Es tracta, per tant, d’una actuació molt necessària per a minimitzar les afectacions viàries.

El tram al qual s’intervindrà té una distància de 426 metres. El nou traçat s’ha definit amb l’objectiu de mantenir dos carrils de circulació de 3,50 metres d’ample cada un, així com un sobreample amb voral al lateral, una contracuneta d’un metre d’amplada als peus dels talussos excavats i cuneta de recollida d’aigües pluvials.

Els treballs tenen una durada estimada de set mesos, i una vegada acabats, el tram concret presentarà un sobreample respecte a la resta de tram per tal de facilitar el gir als autobusos.





Millora de la seguretat dels vianants al Tarter

A més, s’ha donat llum verda a la licitació de les obres de la construcció de voravia d’uns 30 metres al Tarter. Es tracta d’una actuació per a millorar la seguretat dels vianants que passen pel carril ascendent de la carretera general 2, i que durant la temporada hivernal registra un al volum de vianants, a causa de la seva ubicació, al peu d’un pas de vianants de la pleta del Tarter, i a tocar d’una rotonda de recent creació per iniciativa privada. El termini d’execució dels treballs és de sis setmanes, i es preveu que estiguin enllestides per a la temporada vinent d’hivern.