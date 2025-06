237 persones reben el certificat per haver participat en algun dels 50 tallers organitzats per Òmnia Seu en el curs 2024-2025

Algunes de les persones que han rebut el seu diploma aquest dimarts (Aj. la Seu)

Aquest dimarts s’han lliurat un total de 186 certificats a les 237 persones que han pres part en algun dels 50 tallers sobre competències digitals que ha impartit el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell al llarg d’aquest curs 2024-2025. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, juntament amb la dinamitzadora d’Òmnia Seu, Ester Collado, ha fet a mans, un per un, els certificats que acrediten als participants haver realitzat cursos i tallers.

A més a més de les formacions, al Punt Òmnia de la Seu s’hi han realitzat en aquest darrer curs un total de 2.589 usos, augmentant així un 36% respecte els usos que s’hi van portar a terme l’any passat, que van ser 1.900. Davant d’aquestes xifres, Ester Collado ha destacat l’augment tant pel que fa a participants, nombre de tallers i usos, respecte el curs anterior, així com el gran nombre de col·lectius, entitats i associacions amb qui Òmnia ha treballat i participat en diferents esdeveniments celebrats a la Seu.

Cal remarcar que a part de les formacions obertes a tota la ciutadania, Òmnia Seu ha format novament a membres i usuaris d’entitats i col·lectius del municipi com el Centre Claror, el projecte IFE de l’institut Joan Brudieu, el projecte Aula Oberta de l’institut La Valira, el projecte SIEI de La Salle, la UEC, el PTT-PFI, el SOC, el projecte ‘Dones amb Xarxa o quan compartir té un valor afegit’ (projecte amb els treballadors socials del CAP de la Seu), el Centre de Dia de Salut Mental, l’Escola Catalana de Medi Natural i el Punt de Suport a la Ciutadania.





Punt Òmnia, servei inclusiu i universal

La tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, ha destacat la feina duta a terme des del Punt Òmnia de la Seu: “es tracta d’un servei que arriba a centenars de persones que any rere any, trimestre rere trimestre, hi passen per a formar-se i que venen de contextos molt diversos. Per això considerem que el Punt Òmnia és un servei inclusiu i universal, que no només és receptiu sinó que també és actiu, que connecta amb diferents recursos tant educatius com socials del nostre municipi i alhora obert a projectes com els realitzats pel jove estudiant Markus Urban amb la creació de la ‘Cati’, assistent virtual per a gent gran”.





Col·laboracions i participació en esdeveniments

Durant aquest curs 2024-25, el Punt Òmnia de la Seu ha col·laborat en diferents projectes i empreses i ha participat en diversos esdeveniments celebrats al municipi urgellenc,

Com exemple d’això, Òmnia Seu participa setmanalment amb RàdioSeu, amb el programa @TIC; també ha col·laborat en l’impuls d’un sistema digital de telemedicina per a facilitar el seguiment de la presa de medicació de pacients crònics que habiten en zones rurals de l’Alt Pirineu, conjuntament amb Àrees Digitals Alt Pirineu, i2CAT i Salut Pirineu (CAP); el projecte ‘Cati’ de Markus Urban, amb Àrees Digitals Alt Pirineu i i2CAT; l’Oficina Jove de l’Alt Urgell; amb les Àrees d’Educació, Promoció Econòmica, Informàtica i Cultura de l’Ajuntament de la Seu i amb Peusa.

Òmnia Seu també s’ha involucrat en esdeveniments de la ciutat com Llegendària, amb l’exposició fotogràfica ‘Amb mirada de dona’; amb el Campionat de Robòtica educativa de la World Robot Pirineu; i amb la jornada divulgativa Dona Tic al Pirineu, ‘El talent femení en l’ecosistema digital de Catalunya: vivències i oportunitats’.