Educació obre el servei d’animació esportiva per videoconferència a tots els alumnes de manera gratuïta

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha decidit ampliar a tot l’alumnat el servei en línia d’animació esportiva de manera gratuïta. Es tracta d’un servei dirigit a infants entre 6 i 9 anys inscrits a l’activitat Esports Extraescolars, i que des que van començar les mesures de confinament s’ha prestat de manera telemàtica.

Ara, aquest serveix s’oferirà també als infants que no hi participaven però que també s’hi vulguin unir. Per inscriure’s, cal omplir el formulari publicat al web www.infoeducacio.ad. El ministeri es posarà en contacte amb les famílies per fer-los-hi arribar l’enllaç que permet seguir l’activitat en línia.

Per als alumnes que ja estaven inscrits a l’activitat, es desenvolupen les sessions els dilluns, dimecres i divendres. Per als que s’hi inscriguin ara, s’oferiran les classes els dimarts i dijous a partir de la setmana vinent. El servei s’obre als tres sistemes educatius del país. Paral·lelament, els alumnes inscrits a l’activitat de manera anual no caldrà que abonin la darrera quota trimestral d’aquest curs 2019-2020.