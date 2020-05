S’aixeca la suspensió temporal per licitar les obres de protecció a la zona de la Portalada

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’aixecament de la suspensió temporal de tres licitacions en el sector de la construcció, entre ells l’execució de les obres de protecció a la zona de la Portalada.

A causa de la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2, el 18 de març es van suspendre temporalment totes les licitacions públiques relacionats amb la construcció. Després de la represa, el passat 4 de maig, de l’activitat laboral d’aquest sector, el ministeri ha decidit recuperar tres dels projectes que s’havien aturat i tornar a posar a disposició dels concursants la totalitat del termini de licitació.

Així, la data de lliurament d’ofertes s’allarga fins el 15 de juny i l’obertura es farà el dia 19. Aquesta obertura s’haurà d’adequar a les mesures dictades per evitar els contagis de la malatia, i que inclou accions com que només podrà assistir-hi una persona en representació de cada concursant, que els assistents hauran de dur mascareta o que s’hauran de respectar la distància mínima de dos metres de seguretat entre persones.

La licitació de l’obra de protecció enfront de la caiguda de blocs rocosos a la CG1, a la zona on el passat estiu va haver-hi una esllavissada, inclou tasques com l’execució d’un peu per estabilitzar la part submergida del mur de sosteniment de la carretera, la realització d’ancoratges definitius, l’estabilització amb una escullera del talús de la zona nord i la construcció d’un mur pantalla al límit de la carretera, d’entre 5 i 9 metres d’alçada.

Les altres dues licitacions sobre les que s’aixeca la suspensió fan referència als controls de qualitat de l’obra d’eixampla i rectificació de la CG3 entre la rotonda de les Dos Valires i la cruïlla d’Anyós i els treballs de vigilància i control d’accés a l’edifici Prat del Rull.