‘Eclosió soc el cos clos’, el quart projecte de la Llançadora s’ha estrenat aquest dijous a Encamp

La sala d’exposicions del Comú d’Encamp ha acollit aquest dijous l’estrena d’‘Eclosió, soc el cos clos’, l’obra que ha sorgit com a resultat de la quarta edició del projecte de suport a l’emprenedoria juvenil la Llançadora.

La representació ha comptat amb les seves protagonistes i creadores, la jove encampadana Aina Sànchez, estudiant de l’Institut de Teatre, i la ballarina professional Emma Riba, que seguint la filosofia de la Llançadora, ha fet ús de la seva experiència per a acompanyar i ajudar a la jove en el desenvolupament del seu primer projecte dins del món de la dansa.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha tancat l’acte amb unes paraules d’agraïment cap a tots els participants, als organitzadors del projecte i al Punt d’Informació Juvenil d’Encamp com a creador de la Llançadora.

Fernàndez ha assegurat que actes “com els d’avui ens motiven a continuar treballant al costat dels joves, a impulsar-los i a donar-los l’ajuda que calgui perquè tirin endavant els seus projectes. I, sobretot, esperem que el dia de demà puguem veure a joves com l’Aina a sobre d’un escenari de forma professional”.

En aquest sentit, Fernàndez ha destacat que dos dels participants de les tres edicions anteriors “es dediquen actualment de forma professional al sector al qual van presentar el projecte de la Llançadora en el seu moment”. Amb tot, ha volgut felicitar a les creadores de l’obra i ha desitjat “molts ànims i tota la sort possible” a la jove encampadana. “Perquè el difícil és superar les pors i arriscar per a fer realitat els somnis”.

D’altra banda, Sànchez ha agraït al comú i al projecte la Llançadora “que m’hagi donat aquesta oportunitat. Estic començant una nova etapa d’estudis, i poder realitzar un projecte acompanyada d’una professional com l’Emma, no té paraules”. La jove artista també ha agraït l’assistència de tot el públic i ha assegurat que poder “fer el que a mi m’agrada i em dona vida aquí a Encamp, a la meva parròquia, on vaig començar a ballar, em dona forces per a lluitar”.

Riba també ha tingut paraules d’agraïment cap “als que han fet possible aquesta meravella. Per a mi també ha estat una experiència diferent. No ens coneixíem de res i hem creat una cosa molt interessant”. A més, ha assegurat que un dels aspectes més destacats de tot el projecte ha estat el “procés de fer-lo juntes, afrontant totes les dificultats que suposa crear una obra des de zero”.

Una obra que reflexiona sobre la llibertat de l’individu

‘Eclosió soc el cos clos’ és una obra que reflexiona al voltant de la llibertat de l’individu en societat a través de la dansa i les arts escèniques i planteja com seríem els humans sense normes que ens limitin.

Sànchez també ha destacat que la idea de l’obra sorgeix després que “en moltes ocasions m’hagi plantejat fins a quin punt l’Aina pot ser Aina en tots els llocs del món. Com la societat ens pot arribar a canviar a nosaltres mateixos”. I és que “moltes vegades en la nostra rutina i, en el dia a dia, semblem caps desconnectats del nostre cos. Tenim dependències de les xarxes socials i d’altres aspectes, i això ens treu part de la nostra escènica”. Al cap i a la fi, durant l’obra es mostra com “el cos acaba trobant la part més animal i com podem acabar sent nosaltres”.