L’Alt Urgell participa aquest cap de setmana a la iniciativa “Benvinguts a pagès”

L’Alt Urgell participa un any més a la iniciativa “Benvinguts a pagès”, programada per a aquest cap de setmana de l’1 i el 2 d’octubre arreu de Catalunya. Es tracta d’un cap de setmana de portes obertes i visites guiades a les explotacions agroalimentàries del país. La proposta arriba enguany a la seva setena edició amb multitud d’ofertes complementàries en restauració, allotjament i activitats diverses.

En el cas de l’Alt Urgell l’explotació que hi participa és Ecofranch, ubicada al terme municipal de Montferrer i Castellbò. Pertanyents a una família amb una llarga tradició pagesa, els propietaris d’Ecofranch venen apostant, des de l’any 2010, per la producció agroalimentària ecològica i sostenible. D’una banda, tenen vaques lleteres de la raça Brown Swis i, de l’altra, conreen patates i cereals. A la mateixa explotació disposen d’una agrobotiga on tenen a la venda els seus propis productes.

Els establiments de l’Alt Urgell adherits enguany al “Benvinguts a pagès” són els restaurants Pinxu’s de la Seu d’Urgell i Víctor d’Oliana, l’allotjament rural Cal Gabriel de Tuixent, l’Hotel Dom d’Organyà i el museu Expotrac del tractor i del pagès, situat a Montferrer i Castellbò.

Les reserves per a visitar les explotacions i per a gaudir de les ofertes complementàries s’han de fer des de la web www.benvingutsapages.cat