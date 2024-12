Dutxes arran de terra per a guanyar amplitud

Una dutxa, sense banyera ni plat, arran de terra (AMIC)

Les dutxes arran de terra, també conegudes com a walk-in, s’han convertit en una tendència clau en el disseny de banys moderns. En eliminar banyeres, portes, mampares i cortines, aconsegueixen ampliar visualment l’espai i aportar una estètica neta i minimalista. Per a assegurar-ne la funcionalitat, és fonamental tenir cura de certs detalls de disseny. Tot i que semblen completament obertes, solen incloure un vidre temperat sense marcs que delimita subtilment l’àrea de la dutxa, evitant que l’aigua surti i reduint l’acumulació d’humitat, cosa que preveu l’aparició de fongs.

Un altre aspecte crucial és el pendent del terra. Si no es fa servir un plat de dutxa, cal inclinar lleugerament el paviment cap al desguàs per a evitar filtracions. Així mateix, la ubicació del “telèfon” de la dutxa s’ha de planificar amb cura per a controlar la trajectòria de l’aigua i protegir la resta del bany.

Els revestiments impermeables com ceràmiques, rajoles o revestiments porcellànics són ideals per a aquests espais humits, encara que les pintures antihumitat i antifongs ofereixen alternatives innovadores. A més, incloure un sistema de ventilació garanteix que el bany es mantingui fresc i lliure d’humitat.

Aquest disseny no només aporta elegància, sinó que també en facilita la neteja i l’accessibilitat, especialment per a gent gran o amb mobilitat reduïda. En aquests casos, es recomana ampliar l’amplada mínima de la dutxa a 90 cm per a més comoditat.





Per Tot Sant Cugat