Consells per a treure el màxim partit de la llimona a la cuina

Una persona tallant una llimona a rodanxes (AMIC)

T’has parat a pensar com treure tot el potencial de la llimona a la cuina? Aquesta fruita, amb la seva pell aromàtica i el suc d’acidesa intensa, és ideal per a aportar frescor i sabor a una gran varietat de receptes, tant dolces com salades. Aquest cítric, per tant, a més de tenir moltes propietats saludables, com la seva vitamina C, és un gran aliat del receptari popular. Aquí van quatre idees pràctiques per a aprofitar la llimona a la cuina:

1.- Aprofita la pell aromàtica

La pell de llimona és ideal per a aromatitzar olis, vinagretes, marinats, sucre i sal. Per a utilitzar-la, cal rentar bé la fruita per a eliminar ceres i conservants, i després ratllar la superfície amb un ratllador fi. El producte resultant es pot deshidratar al forn durant dues hores a 100 ºC per a obtenir una pols de llimona. Una bona opció és preparar una quantitat gran per a tenir-ne disponible per a diferents usos.

Aquesta pols es pot afegir al sucre (8 grams per cada 100 grams) o a la sal (la mateixa proporció), així com a l’oli d’oliva (10 grams per cada 250 ml) per a crear aromes personalitzades. També és perfecta per a potenciar el sabor de vinagretes, maioneses, amaniments de carn a la graella i, fins i tot, postres com bescuits, sorbets i gelats. El secret és utilitzar-la amb moderació per a aportar un toc subtil a les receptes.

2.- Empra la llimona a les salses

La llimona és molt utilitzada en l’elaboració de salses, especialment en vinagretes temperades. L’emulsió d’oli temperat, com l’oli amb aroma d’all, amb suc de llimona, crea un toc fresc i únic que pot substituir el vinagre tradicional. La proporció recomanada és de 3 parts d’oli per 1 part de suc de llimona, igual que en les vinagretes amb vinagre de vi o de sidra.

3.- Afegeix llimona a les melmelades

Les melmelades de llimona (amb pera, amb albercoc o gingebre) donen molt de joc a la cuina. El seu sabor cítric és molt interessant i permet utilitzar-les tant per a esmorzars com per a acompanyar carns de caça o carns greixoses rostides (com ànec o foie), ja que la seva acidesa ens farà més fàcil digerir aquests plats.

4.- Fes servir la llimona per a recuperar els sucs d’un rostit

Els desglaçats amb suc de llimona són una tècnica clàssica en cuina, ideal per a recuperar els sucs de peixos o ocells cuinats a la planxa.





Per Tot Sant Cugat