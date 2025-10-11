Dura derrota de l’FC Andorra al camp del cuer (3-0)

Galleda d’aigua freda de l’FC Andorra d’Ibai Gómez que veu frenada la seva bona ratxa amb una dura derrota (3-0) a Sant Sebastià, contra la Reial Societat B, amb un estadi d’Anoeta pràcticament buit. De bon principi el partit ha començat molt costa amunt amb un gol de Gorka Carrera que ha aprofitat un error del central Gael Alonso. Manu Nieto ho provava en el minut 17 per a intentar empatar el matx, però la seva rematada sortia massa alta. En el 21 una bona jugada del coreà Minsu acabava amb un xut creuat que sortia per centímetres desviada. Amb uns bascos tancats al darrere, els d’Ibai Gómez no han pogut disposar de més oportunitats i amb el 0-0 s’ha arribat al descans.
La segona part ha començat calcada a la primera, un clar error defensiu, també en el minut 3 d’arrencar la segona meitat, per part dels andorrans, permetia una altre a vegada a Gorka Carrera eixamplar diferències per marcar el segon gol dels locals. El partit encara ha anat a pitjor quan en el minut 59 els d’Ibai Gómez s’han quedat amb un jugador menys per expulsió de Gael Alonso amb vermella directa. Astiazarán en el 69 feia més gran la ferida pels del principat amb el tercer gols dels donostiarres. En el minut 76 els bascos han fallat incomprensiblement a porteria buida el que podia haver estat el quart gol. Amb aquest dur 3-0 s’ha arribat al final d’un partit que ha de servir per a tocar de peus al terra.
La propera jornada els andorrans jugaran el divendres, a les 20:30 hores, a Encamp, contra el Granada.