El BC Andorra segueix en caiguda lliure (64-96)

Estrena negra del BC Andorra a la Bombonera amb una altra derrota de les que fan mal (64-96), ara, davant la Laguna Tenerife, en un partit al que els andorrans els ha acostat déu i ajuda anotar, sumat a les múltiples pèrdues de pilota. Els jugadors que havien de liderar l’equip com per exemple Artem Pustovyi i Kyle Kuric segueixen sense aparèixer, o un Yves Pons que ja no dona la gran imatge que ha donat a la pretemporada. L’únic jugador tricolor que ha superat els 10 punts anotats ha estat el pivot andalús, Rubén Guerrero, que ha mostrat una mica d’orgull amb els seus 16 punts i 6 rebots per a fer 24 de valoració.
En el primer quart els canaris ja han posat les primeres diferències en el marcador, amb un Shermadini que era el clar dominador dins la pintura. Els de Joan Plaza eren incapaços de trobar cistelles fàcils i gràcies a un meritori triple sobre la botzina d’Stan Okoye, els andorrans s’han posat 12-24, per sota, a la fi del primer període.
Al segon quart la ferida s’ha convertit en hemorràgia. L’atac andorrà seguia col·lapsat, perdent pilotes, acabant al descans amb 11 pilotes perdudes per les només 2 del Tenerife, i un nul encert des del triple, 2 d’11 al descans. Aquesta mescla de situacions adverses feia que els de Txus Vidorreta marxessin a la mitja part amb un contundent 24-46.
Al tercer període tampoc ha arribat la reacció dels del Principat i la sang de l’hemorràgia d’una nit d’autèntic terror ha omplert la Bombonera. Els 20 punts de diferència ara passaven amb facilitat per sobre de la trentena. La sagnia anava en augment. Mentrestant, per als illencs, Jaime Fernández i Doornekamp se sumaven a la festa de Shermadini.
A l’últim període, amb tot decidit, és quan els andorrans han trobat més facilitats per a fer cistelles, encara que la defensa ha tornat a ser un colador. 27-34 per als canaris ha estat el parcial de l’últim quart.
La propera jornada tornarà a jugar-se a la Bombonera, el dissabte 18 d’octubre, a les 19 hores, contra el Bàsquet Girona que tampoc ha guanyat cap partit. De ben segur que podria ser un ultimàtum per a alguns jugadors. O lideren l’equip com se’ls demanava o potser hauran d’abandonar el vaixell.
Anotadors BC Andorra: Shannon Evans (8), Artem Pustovyi (2), Morris Udeze (7), Aaron Best (5), Rafa Luz (7), Stan Okoye (6), Chumi Ortega (3), Ferran Bassas (0), Justin McCoy (5), Kyle Kuric (5), Yves Pons (0), Rubén Guerrero (16).
Anotadors La Laguna Tenerife: K. Kostadinov (5), Jaime Fernández (19), W. van Beck (5), Bruno Fittipaldo (9), Marcelinho Huertas (6), Thomas Scrubb (8), Joan Sastre (3), Giorgi Shermadini (18), Tim Abromaitis (2), Rokas Giedraitis (8), Fran Guerra (2).