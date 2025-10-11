Castellciutat incorpora dos nous murals artístics als seus carrers, obra de Wedo Goás

Castellciutat ja compta amb dos nous murals artístics. Són obra de Wedo Goás, artista urbà gallec establert a Barcelona, que ha estat l’escollit per a dissenyar i executar aquestes noves creacions, que com en les anteriors experiències volen servir per a posar de relleu el patrimoni, els oficis i els costums i tradicions locals per a així reforçar la memòria i el sentiment de poble.
En aquesta ocasió s’ha escollit dos trams de paret situats a cavall del carrer dels Terrats, a la part alta de la vila, i el carrer dels Estudis de Castellciutat. Tots dos són a diferents alçades, però a molt poca distància l’un de l’altre, perquè estan connectats per la rampa que uneix aquests dos vials. I en aquest cas el tema que s’ha escollit és la terrissa, tenint en compte que en aquest punt hi viu una família del poble que s’havia dedicat a l’activitat terrissaire.
Wedo Goás ha explicat que es va posar en contacte amb Oriol Augé, com a responsable de CastellciutArt, i que ja havien parlat anteriorment de la possibilitat de fer-hi algun mural. Finalment, aquest començament d’octubre han pogut sincronitzar l’agenda i dur a terme la idea. Tal com s’ha fet en anteriors ocasions, prèviament es va fer una votació popular, oberta als veïns, per a decidir quins dissenys es farien servir.
El primer mural, situat a l’alçada del carrer dels Terrats, consisteix en un bodegó amb objectes de terrissa, atesa l’existència anys enrere d’un taller que s’hi dedicava al costat mateix. S’ha escollit els colors que més es feien servir a Castellciutat per a aquesta activitat, sobre un fons vermell i acompanyat de flors i plantes. En un extrem de la paret també s’hi ha dibuixat l’escut del poble. Pel que fa al segon, s’hi pot veure les mans i el cos del terrissaire elaborant un gerro damunt d’un torn.
Pel que fa a l’execució, l’autor ha explicat que la singularitat d’aquesta obra és que fa servir bàsicament pintura plàstica i brotxa, en lloc d’optar pels esprais com fan la majoria d’artistes urbans, i ha detallat que una de les dificultats d’aquest projecte ha estat que, el segon mural, s’havia de pintar en un mur que té una forma irregular i ondulada. En tot cas, el resultat final ha satisfet els veïns.
L’autor
Wedo Goás (A Coruña, 1990) va estudiar a les escoles d’art Ramón Falcón de Lugo i Pablo Picasso d’A Coruña. L’any 2017, ja establert a Barcelona, es va llicenciar en Belles Arts i aquell mateix any va començar la seva faceta d’art urbà. Ha estat seleccionat per a diverses intervencions murals, algunes d’elles a nivell internacional, i va pintar a la Nau Bostik el juny 2022, en el marc de l’aniversari del B-Murals. Més recentment també ha pintat al Festival Osona Art i Mur, amb un mural que actualment es pot veure a Prats de Lluçanès.
Artista multidisciplinar, ha treballat com a il·lustrador, dissenyador, escultor, dissenyador i constructor d’escenografies. Totes aquestes aptituds l’han portat a col·laborar amb diversos artistes d’arreu de l’Estat. És responsable de disseny i cofundador de l’estudi La Setena, a Barcelona.
Cinc anys de ‘CastellciutArt’
Aquests nous murals a Castellciutat s’afegeixen als que s’han impulsat al llarg dels darrers cinc anys. Precisament el projecte ‘CastellciutArt’ va ser aquest agost passat el protagonista del pregó de la Festa Major d’enguany, en en què es va aprofitar per a fer balanç de totes les creacions que s’han incorporat. Actualment ja conformen una ruta d’art que atrau visitants al nucli i que en aquest temps també ha cridat l’atenció de diversos mitjans de comunicació. La idea va començar en plena pandèmia, amb un impactant mural de grans dimensions obra de Roc Blackblock, i des de llavors s’hi han afegit d’altres artistes urbans i muralistes reconeguts com Lily Brick, Oriol Garreta ‘B:K’, Arnau Orobitg i Christian Sasa, sempre amb obres molt vinculades a les tradicions i costums del poble i de la seva gent.
Aquestes creacions han anat acompanyades també de la instal·lació de fotografies històriques per a recordar com eren dècades enrere diferents indrets de la vila. La més recent s’ha col·locat aquest estiu passat a la façana del Local Social, que és el lloc on antigament hi havia l’ajuntament i els estudis del poble. Pel que fa a aquesta mateixa temàtica, el llibret d’enguany de la festa recuperava una fotografia de la generació d’infants que va estrenar l’actual escola, l’any 1967.