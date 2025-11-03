Dues dones són detinguts en uns controls d’alcoholèmia mentre conduïen de forma perillosa

Una conductora, de 27 anys, va ser arrestada la matinada d’aquest passat dissabte per un positiu d’1,52 quan una patrulla de la Policia que es trobava fent una parada de circulació a Andorra la Vella la va aturar immediatament després de veure-la conduir fent ziga-zagues i donar un cop de volant perquè, en un moment donat, va envair la vorera.
D’altra banda, la matinada de diumenge, al Pas de la Casa, una altra dona, aquesta de 28 anys, va ser detinguda amb una alcoholèmia d’1,84. Conduïa de forma erràtica i a una velocitat elevada, segons assenyala el servei de l’ordre.