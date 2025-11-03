Retiren uns arbres a prop del pont de la Palanca de la Seu pel risc de caiguda

El Servei Municipal de Parcs i Jardins de la Seu d’Urgell ha procedit, aquests darrers dies, a la tala d’un conjunt d’arbres situats a l’àrea de pic-nic propera al pont de la Palanca. El motiu és que els exemplars, de l’espècie dels desmais, s’havien deteriorat a nivell intern i suposaven un risc. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha explicat que els tècnics d’aquest servei van analitzar els arbres, que actualment ja tenien una alçada considerable, i van concloure que “no estaven en bon estat” i que, fins i tot, “eren perillosos per a tothom qui passés per allà”, perquè hi havia el “risc real que caiguessin amb una ventada i causessin un accident important”. Per això, i d’acord amb aquests informes, es va procedir a tallar-los.
Barrera ha subratllat que, “tot i que són arbres molt bonics, calia prendre aquesta decisió, no per caprici sinó per la seguretat de la ciutadania”. A la mateixa àrea també hi ha el local del Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell; i a poca distància, un magatzem de la Cooperativa Cadí.
Els desmais, també coneguts com a salzes ploraners, són una espècie de caducifoli que és originari de zones àrides del nord de la Xina, tot i que des de fa segles també s’ha cultivat a d’altres àrees del món, entre elles Catalunya. Es tracta d’un arbre que creix molt ràpidament i pot arribar als 20 o 25 metres d’altura, però sol tenir una vida força curta comparada amb d’altres espècies arbòries semblants.