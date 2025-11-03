Tres ferits, un d’ells greu, en un accident entre tres vehicles (un, andorrà) a la C-14 a Bassella

La carretera C-14 ha estat tallada aquest dilluns, a mitja tarda, de resultes d’un accident de trànsit al terme municipal de Bassella, que s’ha saldat amb tres ferits de diversa consideració. L’avís del sinistre s’ha produït passats dos quarts de quatre (15.32 h) al punt quilomètric 135, a prop de la confluència amb la C-26. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, per causes que es desconeixen hi ha hagut un xoc frontolateral en una cruïlla, en què s’hi han vist implicats un turisme de la marca Dacia, un tot terreny Toyota i un camió.
Al lloc dels fets s’hi han desplaçat set dotacions dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter i dues ambulàncies del SEM, a més d’unitats de trànsit dels Mossos d’Esquadra. En arribar-hi han comprovat que el conductor d’un dels cotxes havia quedat atrapat dins l’habitacle, en una posició complexa, i per això els bombers han hagut de fer una maniobra d’excarceració per a extreure’l a través del maleter. També han hagut d’assistir els dos ocupants de l’altre automòbil, que igualment tenien dificultats per a sortir per l’estat en què havia quedat la carrosseria.
L’ocupant del primer vehicle ha patit ferides greus, mentre que els dos de l’altre cotxe estaven en estat menys greu. Tots tres han estat traslladats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Emergències també ha informat que un dels cotxes implicats tenia matrícula andorrana. Paral·lelament, les tasques d’atenció als ferits, retirada dels vehicles i neteja de la via ha obligat a tallar la circulació, cosa que ha generat retencions significatives en aquest tram de la C-14, al sud de l’Alt Urgell, al llarg d’una hora. Poc abans de les 5 de la tarda s’ha començat a donar pas alternatiu.