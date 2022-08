Drons del Cos de Banders per a fer el seguiment de la fauna salvatge

Fa relativament poc que el Cos de Banders utilitza drons, uns ginys que els serveix per a fer seguiment de la flora i fauna salvatge. En l’actualitat, el Cos disposa de dos agents que estan habilitats per a dirigir-los i en el futur no descarten emprar-lo amb més freqüència.

El dron permet que es pugui arribar a llocs llunyans en molt menys temps i els agents es puguin utilitzar en altres tasques. Fins ara la feina que han fet no s’ha concretat en sancions a persones que hagin dut a terme alguna irregularitat. Segons han assegurat els banders, l’ús del dron no té una finalitat repressiva sinó, fonamentalment, de prevenció i seguiment de la fauna salvatge.

Per a poder enlairar-los i usar-los es necessita una formació específica que, per ara, només tenen dos agents, tot i que voldrien que hi hagués més gent capacitada i també que es pogués usar per a més finalitats.