Darrer dia de festa major a la Seu d’Urgell amb nombroses activitats programades

La Seu d’Urgell dirà adéu a la seva festa major aquest dimarts 30 d’agost, però, fins que això passi encara s’han de celebrar nombroses activitats, ben variades i per a tots els públics. Hi ha actes programats tant al matí, com a la tarda i a la nit.

10.30 a 13.30 h. Ludoteca LUDOFUSTA IMPRESIONANTI

Jocs i tallers, de 0 a 7 anys

Pati de la Biblioteca

12 a 13.30 h. Jornada de JOCS DE TAULA

Centre Cívic

Organitza: ALLAU

17.30 h. Concert amb LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

Plaça Catalunya

18 h. Espectacle infantil “L’OVIDIA I EN MONTLLOR”

A càrrec de La fanga escènica

Pati de la Biblioteca

19 h. Dansa al carrer: “DE PIEL”

Amb la Companyia Monto

CANVI D’UBICACIÓ! Pati de la Biblioteca Sant Agustí

19.45 h. FESTA HOLI

Plaça de les Monges

Bossa: 2 €

20 h. Sardanes amb LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

Plaça Catalunya

23.30 h. Ball de fi de festa amb LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

Plaça Catalunya

00 h. Final de Festa amb Macrodisco NISHKA

Espai Casetes

Organitza: Barra de la Festa Major