Andorra la Vella: s’obren les inscripcions per al nou curs de la gent gran amb 28 activitats

Tot a punt per a iniciar el curs 2022-2023 d’activitats adreçades a la gent gran que organitza el Comú d’Andorra la Vella. Avui dimarts s’han obert les preinscripcions per al nou curs, que arrencarà formalment a final de setembre i que, enguany, ofereix 28 activitats per a estimular el cos, la ment i fomentar l’expressió artística i creativa.

El programa d’aquesta edició inclou activitats que tenen molt bona resposta entre la gent gran, com les classes de gimnàstica de manteniment i ioga, ball en línia, cursos de memòria i atenció, activitats relacionades amb l’ús dels telèfons mòbils i les tauletes, i el club de lectura. També tornen les activitats aquàtiques a la piscina del Centre esportiu dels Serradells, que reobre aquest setembre després de les obres de reforma, i aquest hivern s’ofereixen de nou les sortides a la neu amb raquetes.

Entre les novetats, destaquen les passejades fotogràfiques per a aprendre a captar imatges i un monogràfic per a crear i dissenyar amb la llum, així com trobades per a cosir i teixir, una proposta que s’ha començat a oferir ja aquest estiu arran de la demanda del col·lectiu de gent gran i que ha tingut molt bona acceptació.

Aquest setembre, a més, es torna a reprendre l’activitat del cant coral que s’havia hagut de suspendre els darrers cursos a causa de les restriccions relacionades amb la pandèmia. Aquest nou curs també tornen les classes de cuina amb el cuiner Josep Maria Benet i que es fan a les instal·lacions del Rusc (a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila) i que han tingut una elevada demanda des que es van posar en marxa a mitjans del curs passat.

Altres activitats que completen l’oferta són el club de lectura, el punt d’humor (trobades per a riure i passar una bona estona), les sessions teòriques per a iniciar-se en el món de l’òpera i la dansa, tennis taula, fitness i tai-xi.

La consellera de Social, Meritxell Pujol, destaca que el programa s’ha elaborat escoltant les demandes dels usuaris, fent-los partícips de les activitats, i que l’oferta té per objectiu afavorir tant la socialització de les persones grans com l’estimulació del cos i de la ment. També assenyala que, enguany, els cursos i tallers s’han previst sense restriccions d’aforament ni mesures excepcionals relacionades amb la pandèmia. El curs passat van participar en alguna de les propostes més de 200 persones.