Dos rècords d’Espanya Màster en el II Trofeu Santa Eulàlia de Natació Open Màsters d’Andorra

La representació andorrana en la competició celebrada a Encamp (FAN)

Amb l’assistència de 120 nedadores i nedadors màsters, la presència de 23 clubs catalans i onze competidors d’Andorra, ha finalitzat el II Trofeu Santa Eulàlia de Natació Open Màsters d’Andorra i 9a etapa del Circuit Català de Trofeus Màster, organitzat per la Federació Andorrana de Natació i celebrat el passat cap de setmana, a la vila d’Encamp.

Frederick Hendrik de Bruijn del Club Natació AquaMàsters i 85 anys, ha estat el participant masculí més veterà. Ha fet ‘sonar la campana’ per dues vegades i igual quantitat de rècords d’Espanya +85, en les proves de 50 i 100 m braça; per la seva banda, Visitación Lázaro Inzo de l’Unió Esportiva Horta i 65 anys, ha estat la participant femenina de més edat i rècord de Catalunya en la prova de 50 m braça +65. Tots dos nedadors han estat mereixedors d’un reconeixement per part de l’organització.

Durant la competició s’han batut 2 rècords d’Espanya, 7 d’Andorra, 2 de Catalunya i 16 rècords del Campionat. Andorra ha estat representada en categoria femenina per Sílvia Sibila, Carolina Cuen, Marta Ferrer, Elisabet Cardús, Eszter Abraham i Estela Montejo; i en masculí per Joel Capdevila, Jorge Martínez, Jordi Cerro, Jordi Santañes i Daniel Cuen.

La representació tricolor ha obtingut tres medalles. Sílvia Sibila ha estat medalla d’or i 1a especialista en les proves de 50 m, 100 m i 200 m lliures +45; Daniel Cuen medalla d’argent i 2n especialista en les proves de 50 m,100 m i 200 m esquena +50; i Jordi Santañes medalla de bronze i 3r especialista en les proves de 50 m, 100 m i 200 m esquena +45.