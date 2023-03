Manquen pocs dies per a que comencin les activitats de Pasqua per a joves i infants a Encamp i al Pas

Cartell de les activitats de Pasqua a Encamp i al Pas (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ja fa dies que té obertes les inscripcions per a participar en les diferents activitats organitzades per a les vacances de Pasqua a Encamp i al Pas de la Casa, que es desenvoluparan del 3 al 14 d’abril i estaran destinades a infants i joves des de 3 fins a 17 anys.

El programa d’enguany compta, entre d’altres, amb una sortida al Kàrting el Pla, una barbacoa, diferents estades a l’Alberg de la Baronia i activitats lúdiques i d’oci envoltades en la temàtica dels scouts i la fauna i flora dels Pirineus. Les inscripcions ja es poden fer a través de comuencamp.ad.





Activitats Llaç d’Animació d’Encamp i del Pas de la Casa (de 3 a 5 anys)

El programa d’activitats al Llaç d’Animació d’Encamp i del Pas de la Casa (infants de 3 a 5 anys) es dividirà en dues setmanes, del 3 al 6 d’abril i de l’11 al 14 d’abril en el cas d’Encamp i del 3 al 7 d’abril i del 10 al 14 d’abril al Pas de la Casa. L’horari d’activitats serà el mateix que el de l’Àrea de Jovent, de les 8 h a les 20 h (Encamp) i de les 9 h a les 20 h (El Pas de la Casa).

Durant aquests períodes, els participants emprendran una aventura amb un nou amic del Llaç, el Tom, un boy scout reconegut arreu del món que s’ha quedat sense companys i que busca un nou equip de petits scouts. Al llarg d’aquest recorregut, els menuts trobaran obstacles i proves que els ensenyaran petits consells de supervivència i, alhora, coneixeran la fauna i flora del país.





Activitats de l’Àrea de Jovent d’Encamp i del Pas de la Casa (de 6 a 11 anys)

La programació d’activitats per als joves de 6 a 11 anys es divideix en dues setmanes. La primera anirà del 3 al 6 d’abril a Encamp i del 3 al 7 d’abril al Pas de la Casa. Durant aquests dies es farà una estada a l’Alberg de la Baronia amb diferents propostes i activitats.

La segona setmana, de l’11 al 14 d’abril a Encamp i del 10 al 14 d’abril al Pas de la Casa, es desenvoluparà a les Àrees de Jovent d’Encamp i del Pas de la Casa en el següent horari: de les 8 h a les 20 h (Encamp) i de les 9 h a les 20 h (El Pas de la Casa).

Durant els dos períodes els participants emprendran aventures fantàstiques convertint-se en autèntics boys i girls scouts. A més, descobriran diferents tips de supervivència i coneixeran la fauna i flora més representativa del Pirineu, tot fent activitats que uneixen el lleure amb l’aprenentatge.

Tant pel que fa a les activitats de les Àrees de Jovent com per al Llaç d’Animació, les places són limitades i el preu és de 77,80 euros a Encamp i 88,90 euros al Pas de la Casa. Hi ha un descompte del 10% amb el carnet del club piolet i si ja s’és usuari dels serveis. També hi ha un 20% de descompte per al segon germà.

Les inscripcions es poden fer en línia a través de comuencamp.ad o a la recepció dels centres esportius. Per a més informació es pot trucar al 834 333 o al 672 499 en el cas de les Àrees de Jovent i al 728 400 o al 354 152 per al Llaç. També es pot enviar un correu a areajovent@encamp.ad o a llac@encamp.ad.





Activitats Espai Jove d’Encamp i del Pas de la Casa (de 12 a 17 anys)

Pel que fa a l’Espai Jove d’Encamp i del Pas de la Casa (joves de 12 a 17 anys), el dimarts 4 d’abril hi haurà una experiència sobre rodes al Kàrting el Pla, acompanyada d’una barbacoa i de diferents activitats i tornejos als centres dels Espais Joves. Les inscripcions són gratuïtes, però les places són limitades, per tant, cal fer reserva prèvia trucant al 831 028, per whatsapp al 635 400, a través del correu electrònic espaijove@encamp.ad o per instagram a @espaijoveencamp

D’altra banda, els dies 11 i 12 d’abril es farà una estada a l’Alberg de la Baronia, on es pernoctarà i es duran a terme diferents activitats. En aquest cas, les inscripcions tenen un cost de 26,30 euros i hi ha un 10% de descompte si es disposa del carnet jove. Les places també són limitades.