Riva destaca el Festival Internacional Orgue&nd com a dinamitzador dels orgues d’Andorra i de la cultura musical

Presentació del Festival Internacional Orgue&nd (SFGA)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, ha participat aquest dimarts al matí en la presentació del nou programa de la 24a edició del Festival Internacional Orgue&nd. La presentació, que ha tingut lloc a la sala de premsa del Govern, s’ha celebrat, també, amb la participació de l’arxiprest de les Valls, Mossén Ramon Sàrries, del cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, i del director del festival, Ignacio Ribas.

Un any més, el certamen s’impulsa amb la participació de l’Associació Amics del Orgues de les Valls d’Andorra, l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra, els comuns de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, l’Ambaixada d’Espanya, i el Ministeri de Cultura i Esports. Durant la presentació de la nova programació, Riva ha volgut posar de relleu les sinergies que al llarg dels anys ha anat teixint el festival que enguany “a banda de repetir participació per tercer any amb el festival SaxFest, s’estrena amb Andorra Lírica”.

En aquesta mateixa línia, la ministra en funcions ha volgut agrair la participació i la dedicació de l’Associació per a impulsar el certamen musical que permet “assegurar la pervivència i la utilització dels tres orgues de tubs que té el país, gràcies també a la implicació activa dels comuns que els acullen”.

L’edició d’aquest 2023 porta per títol ‘Ressonàncies’, i inclou una desena de concerts, dos dels quals amb intèrprets de l’entorn andorrà, i un ampli ventall d’estils i èpoques, tal com és tradició en el festival. En aquest sentit, Canturri ha volgut destacar que sis concerts es celebren a Andorra la Vella amb l’orgue de l’església de Sant Esteve, “la joia de la corona del país”.

El festival s’estructura en tres temporades distribuïdes en les quatre estacions de l’any, tal com ha explicat Ribas. Es proposen així tres concerts en la temporada de primavera; quatre, en la temporada d’estiu i tres, en la temporada de tardor-hivern. El públic podrà gaudir de deu concerts, un cada segon dissabte de maig a novembre, més els concerts de Divendres Sant, el 7 d’abril, i de Nadal, el 28 de desembre.

A més dels dos intèrprets de l’entorn andorrà, l’edició compta amb la participació de representants de diversos països, com França, Japó, Suècia, Alemanya i Espanya. Dels deu concerts programats n’hi ha d’orgue sol, de dos orgues, d’orgue a quatre mans i diverses combinacions instrumentals.

Així es proposa també una gran varietat instrumental que es podrà sentir al costat dels orgues d’Andorra: duo vocal de soprano i contratenor, quartet de corda i, en el marc d’un concert íntegrament dedicat a la música folklòrica, es podrà escoltar l’arpa irlandesa, la samfoina, el duduk, el clarduk, la gaita de boto i l’acordió diatònic, entre d’altres.