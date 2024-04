Dos Anjos, baixa important per al BC Andorra

Dos Anjos penjant-se de la cistella en un partit del BC Andorra (arxiu / club)

Males notícies per a la parròquia tricolor. El BC Andorra no podrà comptar amb Felipe dos Anjos una de les seves referències sota cistella per un temps aproximat de tres setmanes, una eternitat tenint en compte que és un pilar fonamental per a un equip que s’està jugant la permanència a l’ACB.

L’internacional brasiler va patir un esquinç al seu turmell esquerre. Va passar durant una sessió d’entrenament, la setmana passada. Dos Anjos ja no va disputar el darrer partit a la pista de l’UCAM Múrcia, matx que va perdre el BC Andorra i en el qual Marin Maric -l’altra pivot- va trobar a faltar un relleu durant el duel per a tenir minuts de descans. La situació, doncs, tindrà continuïtat les o properes setmanes amb la lesió del número 23 de l’equip.