El Consell General estreny vincles amb el Parlament de San Marino

El síndic, Carles Ensenyat, amb els capitans regents de San Marino (Consell General)

El Consell General reforçarà la col·laboració parlamentària amb el Consiglio Grande e Generale (Parlament) de la República de San Marino. Aquesta és la voluntat de les dues cambres després que, aquest dilluns, 1 d’abril, el síndic general, Carles Ensenyat, assistís a la cerimònia del canvi dels capitans regents, els dos caps d’Estat de San Marino, que es produeix cada sis mesos. Fins a l’1 d’octubre ostentaran el càrrec Alessandro Rossi i Milena Gasperoni.

La visita del síndic general s’emmarca en les bones relacions existents entre els dos països que han negociat conjuntament l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Aprofitant aquesta sinergia, des de les dues cambres es vol potenciar la col·laboració amb la redacció d’un conveni que promogui els intercanvis entre el personal de les dues institucions i així compartir experiències en diversos àmbits parlamentaris.

A més, també està prevista la reactivació del grup d’amistat entre el Consell General i el parlament de San Marino. Per aquest motiu, al mes de setembre una delegació andorrana, formada per membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior, viatjarà fins a la república mediterrània per a reprendre els contactes parlamentaris bilaterals i abordar temes d’interès per ambdós estats.