Dos accidents a la xarxa viària se salden, aquest matí de divendres, amb tres persones ferides

Segons informa el servei de Policia, un motorista de 25 anys ha resultat ferit aquest divendres, al matí, en perdre el control de la motocicleta i caure a la carretera general número 3 (CG-3) entre Sornàs i Ansalonga, a la parròquia d’Ordino. En l’accident de circulació no s’ha vist implicat cap altre vehicle. El conductor ha estat traslladat a l’hospital. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 10:16 hores.
D’altra banda, dos ciclistes, una dona de 34 anys i un home de 46, han resultat ferits en un accident de circulació a la carretera general número 1 (CG-1), a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Circulaven en sentit descendent i han xocat contra el vehicle que els precedia quan aquest s’ha aturat en un semàfor. Els ciclistes han intentat esquivar-lo, però han caigut i han estat traslladats a l’hospital. En aquest cas, el servei de Policia rebia l’avís informant de l’incident viari a les 11:26 hores.