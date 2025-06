Doria tanca la primera part del calendari de la Copa del Món consolidada en el top-10

Mònica Doria en la darrera jornada de la Copa del Món de Praga (FACC)

Medalla de bronze a la Seu d’Urgell en caiac, desena en canoa a Pau i setena en canoa a Praga. Mònica Doria tanca la primera part del calendari de Copa del Món amb consistència. Quatre finals de vuit possibles –cinc de nou si se suma la d’aquest cap de setmana en la modalitat de ‘short’ eslàlom– i una tercera posició a la Seu –a la qual també cal sumar el títol de Campiona d’Europa en C1 assolit a Vaires Sur Marne– que confirmen el bon estat de forma de la piragüista del Principat.

Una regularitat que l’andorrana ha estat capaç de mantenir i que li ha permès mostrar-se sòlida tots els caps de setmana de competició, tenint en compte que és de les poques palistes que competeix en les tres modalitats de Copa del Món. De fet, aquest diumenge Doria ha tancat la seva actuació a Praga accedint als quarts de final de caiac cross, després de ser 22a al ‘time-trial’ accedint sense problemes a les eliminatòries.

A vuitens, Doria ha entrat amb solvència com a segona per darrere de la nord-americana Evy Leibfarth, en una eliminatòria que ja era de màxima dificultat, en la qual també competien la francesa Emma Vuitton i la local Nesnidalova. Als quarts ha acabat tercera en una cursa molt ajustada en la qual Leibfarth ha fregat la falta en el moment de ‘l’skimo’, si bé els jutges han donat per bo el gest tècnic, i la nord-americana ha acabat segona per darrere de la polonesa Zwolinska.

“A poc a poc anem fent passes endavant en aquesta categoria i avui hem pogut accedir als quarts que ja ha estat un premi; hem pres bones decisions, però avui no ha pogut, ser així que continuem”, ha destacat la palista andorrana, que ha afegit que “estic contenta en general perquè en C1 hem accedit a les dues finals el que em diu que estem allà per a lluitar per les medalles i continuarem treballant i en caiac i en cross s’ha de continuar millorant”.





Millorant el rànquing a la general

La confirmació de la millora no només es veu amb les medalles que Doria ja acumula –sis en Copa del Món–, sinó que també es reflecteix a la classificació general. Enguany en la modalitat de canoa, Doria suma ja 96 punts, la qual cosa suposa 21 més que l’any passat i 15 més que ara fa dues temporades. Pel que fa a la modalitat de caiac, l’esportista del Principat ha acumulat en les tres primeres proves 88 punts, el que representa una millora de 40 punts respecte al curs 2024 i de 12 respecte al 2023.