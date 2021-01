‘Donem vida al bosc’, de l’Alt Urgell, seleccionat al primer Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran

Aquesta setmana s’han anunciat els sis projectes seleccionats a la primera edició del ’Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran’. Es tracta d’una convocatòria de finançament col·lectiu mixta en la qual les administracions públiques complementen les aportacions que fa la ciutadania a través del micromecenatge, aportant un euro per a cada euro recaptat, multiplicant així els fons recollits. Entre els projectes seleccionats n’hi ha un de l’Alt Urgell que té per nom ‘Donem vida al bosc’.

En aquesta primera edició es compta amb un fons públic de 24.000 euros, per activar un màxim de 6 projectes, un per cada una de les comarques de la zona (l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran). Els projectes que volien optar a la convocatòria havien de ser nous emprenedors o ampliacions i millores, tenir la seu social o estar empadronats a l’Alt Pirineu i Aran i tenir un impacte positiu i un retorn social al territori.

Els sis projectes seleccionats

Es van presentar a la convocatòria un total de 29 candidatures (3 a l’Alt Urgell, 4 a l’Alta Ribagorça, 9 a la Cerdanya, 5 al Pallars Jussà, 5 al Pallars Sobirà i 3 a la Val d’Aran), vuit de les quals van ser descartats per no complir algun dels requisits de les bases i/o no assolir una puntuació d’1 punt per cada apartat de l’eix 1 de Viabilitat.

Les candidatures restants han estat valorades per un jurat de 10 experts de perfils molt diversos, dividits en quatre eixos: ‘Social’ (Enric Canet i Pep Montes), ‘Democràcia’ (Martí Olivella i Ismael Peña), ‘Territorial’ (Neus Monllor i Oriol Nel·lo) i ‘Viabilitat i Innovació’ (Josep M. Barrufet, Arcadi Castilló, Eva Esteban i Susana Noguero).

Les 6 candidatures seleccionades, és a dir, les que han assolit una major puntuació a la seva comarca són:

‘ Donem vida al bosc’ [Alt Urgell]: Projecte per fer una campanya de conscienciació adreçada a grans empreses que operen a Catalunya per tal que destinin els recursos econòmics de la seva RSE com a mesura d’inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió, especialment els que tenen una discapacitat intel·lectual o malaltia mental, a través de la Gestió Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu.

' Maduixes Siscarri' [Alta Ribagorça]: Projecte de cultiu ecològic de fruits vermells i horta i d'ampliació de cultiu sota hivernacle.

' Espai rural La Trumferia de Cerdanya ' [Cerdanya]: Projecte que ofereix l'experiència d'un aperitiu rural on pots recollir un producte de la terra, descobrir com es cultiva i menjar-te'l.

' Senterada Comestible, un jardí d'aliments comunitari ' [Pallars Jussà]: Projecte d'agroecologia i sobirania alimentària que pretén el desenvolupament local mitjançant la recuperació de les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals i la reutilització de les plantes silvestres comestibles.

' Boumort Indòmit, recuperació de camins que són històries de vida ' [Pallars Sobirà]: Projecte per recuperar un camí a Boumort, un petit paradís fora dels circuits turístics convencionals on encara hi regna l'esperit Indòmit a través del qual es vol conèixer el territori i implicar a la població per col·laborar en la recuperació de l'antic camí entre Cuberes i Taús.

'Ecocentro Bioleta' [Val d'Aran]: Projecte d'alimentació, cursos, activitats i altres objectes basat en la sostenibilitat, l'ecologia, el comerç just i de km0.

A partir d’aquest moment, els impulsors dels projectes seleccionats hauran d’estar disponibles per treballar juntament amb l’equip tècnic de suport del ‘Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran’ en la preparació de les respectives campanyes de micromecenatge. En aquesta línia, els impulsors rebran una assessoria online especialitzada per adequar i optimitzar els projectes a la campanya de crowdfunding i maximitzar els seus objectius. La campanya de micromecenatge, que es durà a terme a través de la plataforma Goteo.org, està previst que s’iniciï el 2 de març.

Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d’Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d’aquestes comarques, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental amb col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.